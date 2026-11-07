به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن لطفی اظهار کرد مانور عملیاتی ارزیابی آمادگی نانوایی‌های دوگانه‌سوز شهرستان آبیک با حضور فرماندار، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، جهاد کشاورزی، اتحادیه خبازان و ادارات برق و گاز برگزار شد.

وی افزود: در این مانور، میزان آمادگی نانوایی‌های شهرستان برای مقابله با قطع احتمالی آب، برق و گاز و تداوم فعالیت در شرایط بحرانی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک عنوان کرد: بیش از ۴۰ درصد نانوایی‌های بخش‌های مرکزی و بشاریات و مرکز شهرستان به سوخت جایگزین دوم مجهز شده‌اند و برنامه‌ریزی برای افزایش این میزان به ۹۰ درصد در حال انجام است.

وی افزود: تجهیز نانوایی‌ها به سوخت جایگزین، نقش مهمی در تضمین امنیت غذایی، جلوگیری از وقفه در خدمات‌رسانی و استمرار تولید و عرضه نان هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه و شرایط بحرانی دارد.

در پایان این مانور نیز بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شهرستان برای مدیریت شرایط اضطراری و تداوم خدمت‌رسانی به مردم تأکید شد.