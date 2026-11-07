به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد، در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با هدف بررسی آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو برگزار شد، با تأکید بر آمادگی صددرصدی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران گفت: هیچ‌گونه کمبود یا غفلتی در تأمین تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز برای مدیریت شرایط جوی پذیرفتنی نیست.

وی خواستار بررسی مجدد نقاط حادثه‌خیز، رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مسیرهای عبور آب و رفع موانع احتمالی برای جلوگیری از آب‌گرفتگی شد.

آماده‌باش نیروها و تجهیزات

فرماندار نظرآباد همچنین بر آماده‌باش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، راهداری و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، تأمین ماشین‌آلات سنگین و استقرار تجهیزات در نقاط حساس شهرستان تأکید کرد.

هشدار به ساکنان مناطق پرخطر

شمیرانی اطلاع‌رسانی به‌موقع، هشدار به ساکنان مناطق در معرض خطر و پرهیز از ترددهای غیرضروری در مسیرهای پرخطر را ضروری دانست و بر توجه ویژه به روستاها، حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی تأکید کرد.

وی صیانت از جان و سلامت شهروندان و کاهش خسارات احتمالی را اولویت مدیریت شهرستان دانست و خواستار تداوم آماده‌باش دستگاه‌ها تا عبور کامل از شرایط جوی پیش‌رو شد.