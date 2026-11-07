به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المسیره در صنعا از حملات جدید هوایی عربستان به صنعا پایتخت یمن و شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر داد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های سعودی روستای الشریه در منطقه بنی حشیش را بمباران کردند. طبق آمارهای اولیه ۱۰ نفر در جریان حمله به این منطقه در شرق صنعا شهید شدند.

المسیره گزارش داد که روند خارج کردن پیکرهای شهدا از زیر آوار پنج منزل هدف قرار گرفته در منطقه بنی حشیش ادامه دارد.

محمد حمید مدیر بخش بهداشت و درمان بنی حشیش به المسیره از شهادت ۱۰ نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر در جریان این حملات خبر داد.

خبرنگار المسیره در صنعا از پرواز گسترده جنگنده های سعودی بر فراز منطقه و هدف قرار دادن منازل مسکونی و امدادگران خبر داد و اعلام کرد: جنگنده های سعودی راههای منتهی به منطقه هدف قرار گرفته را بمباران می کنند.

همچنین خبرنگار المسیره در صعده در شمال یمن اعلام کرد: جنگنده‌های عربستان، ۳ حمله به شهر مران انجام دادند. در پی این حملات یک بولدوزر که در جاده البقعه در حال فعالیت بود هدف قرار گرفت اما راننده آن نجات یافت. عربستان طی حمله‌ای دیگر به شهر مران، تجهیزات راهسازی را هدف قرار داد.