به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی ظهر شنبه در مراسم استقبال از پیکر مطهر ۸ شهید گمنام در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که توفیق میزبانی از پیکر مطهر این شهدا در دیار دارالمجاهدین و دارالمومنین همدان نصیب ما شده است.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا افزود: این شهدای والامقام از هستی خود گذشتند تا امروز ملت ایران در اوج امنیت و آرامش زندگی کنند و شکوه و عزت انقلاب اسلامی مرهون ایستادگی و خون پاک شهدا است.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه این شهدا همچون مادر خود حضرت زهرا(س) گمنام ماندند اما خوشنام هستند، تصریح کرد: امیدواریم با عمل به سیره و منش این معلمان ایثار و شهادت در مسیر نورانی آنها گام برداریم و میراث گران‌بهای انقلاب را به شایستگی پاسداری کنیم.

سردار زارع‌کمالی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان آیین استقبال، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مسئولان دانشگاه بوعلی‌سینا و خادمان شهدا، بیان کرد: امیدواریم استان همدان در طول هفته میزبانی، میزبانان شایسته‌ای برای این شهدای عزیز باشد.