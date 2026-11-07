رحیم صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی از تداوم فعالیت سامانه بارشی در کردستان حکایت دارد که پیامد آن افزایش پوشش ابر، وزش باد، رگبار باران و رعدوبرق و در برخی مناطق احتمال بارش تگرگ خواهد بود.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، امروز شنبه ۱۶ آبان بارش‌های نقطه‌ای و قابل‌توجهی در منطقه هورامان، شهرستان‌های مریوان و کامیاران و بخش‌های جنوبی و غربی شهرستان‌های بانه، دهگلان، سنندج و قروه رخ می‌دهد که برای این مناطق هشدار سطح قرمز شماره یک صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی کردستان با اشاره به تداوم بارندگی‌ها در روزهای آینده بیان کرد: روزهای یکشنبه و دوشنبه گستره بارش‌ها بیشتر مناطق غربی استان را دربرمی‌گیرد و بیشترین میزان بارندگی نیز در نواحی غربی پیش‌بینی شده است.

صدیقی ادامه داد: فعالیت این سامانه علاوه بر بارندگی، می‌تواند موجب وقوع رعدوبرق و احتمال تگرگ شود؛ بنابراین شهروندان باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از حضور در مناطق مستعد آب‌گرفتگی و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

وی همچنین از افت محسوس دمای هوا خبر داد و گفت: دمای هوا در صبح روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در مجموع حدود ۱۰ درجه کاهش می‌یابد و در بیشتر مناطق استان به محدوده صفر درجه نزدیک خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی کردستان خاطرنشان کرد: این شرایط جوی در کنار بارندگی‌ها، به‌ویژه در مناطق مرتفع و سردسیر استان، ضرورت توجه به توصیه‌های هواشناسی و آمادگی برای تغییرات دمایی را دوچندان می‌کند.