به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خالدی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه جمعیت هلال‌احمر برای مقابله با مخاطرات جوی پاییز ۱۴۰۵ اظهار کرد: در پی هشدارهای سازمان هواشناسی از حدود دو ماه گذشته درباره وقوع پدیده ال‌نینو، جمعیت هلال‌احمر جلسات کارشناسی خود را برای افزایش آمادگی نیروها و تجهیزات امدادی برگزار کرد.

وی افزود: این اقدامات در دو محور اصلی شامل تجهیز پایگاه‌های امدادی به امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با سیلاب و بارندگی‌های شدید و همچنین آموزش نیروهای تخصصی جمعیت دنبال شد.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در همین راستا، آموزش نیروهای واکنش سریع، تیم‌های مدیریت سیلاب و گروه‌های جست‌وجو و نجات انجام شده و پایگاه‌های امدادی نیز به تجهیزات مورد نیاز مجهز شده‌اند.

خالدی با اشاره به صدور هشدار قرمز هواشناسی از ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: در پی این هشدار، جمعیت هلال‌احمر در آماده‌باش کامل قرار گرفته و تمامی مراکز عملیات اضطراری، ۵۲۵ شعبه امدادی و ۶۵۵ پایگاه ثابت و سیار این جمعیت آمادگی ارائه خدمات امدادی را دارند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تیم‌های واکنش سریع، مدیریت سیلاب، ارزیابی صحنه و گروه‌های تخصصی جست‌وجو و نجات نیز در آماده‌باش کامل هستند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به مناطق متأثر از بارندگی‌ها گفت: تاکنون استان‌های البرز، مازندران، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان درخواست دریافت خدمات امداد و نجات داشته‌اند.

خالدی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، تاکنون به ۶۹ نفر از هم‌وطنان امدادرسانی شده و خدمات لازم به ساکنان بیش از ۱۱ منزل مسکونی که در اثر حوادث جوی آسیب دیده بودند، ارائه شده است.

وی تأکید کرد: نیروها و تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر تا پایان اعتبار هشدار قرمز سازمان هواشناسی در آماده‌باش باقی خواهند ماند و متناسب با شرایط جوی و نیاز مناطق حادثه‌دیده، خدمات امدادی ارائه می‌کنند.