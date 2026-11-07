به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، بعد از ظهر شنبه، در پنجمین نشست ستاد پیشگیری و مدیریت بحران ملارد که به منظور بررسی شرایط جوی و بارش‌های اخیر برگزار شد، با تاکید بر اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در بالاترین سطح آمادگی باشند، از مدیران ادارات خواست تمامی زیرساخت‌های حیاتی از جمله شبکه‌های توزیع انرژی و مسیرهای انتقال آب‌های سطحی را به‌طور مداوم پایش کنند.

فرماندار ملارد همچنین نظارت دقیق بر هدایت روان‌آب‌ها و جلوگیری از هرگونه اختلال در رفت‌وآمد شهروندان را از وظایف کلیدی شهرداری‌ها و نهادهای مسئول برشمرد و بر لزوم هم‌افزایی میان نیروهای هلال‌احمر و سایر بخش‌های امدادی تاکید کرد.

تقوی در پایان با اعلام آماده‌باش کامل تا روز سه‌شنبه، دستور لغو تمامی مرخصی‌های اداری را صادر کرد و یادآور شد که روسای دستگاه‌ها باید با حضور مستمر و در دسترس بودن، روند خدمت‌رسانی به مردم را بدون وقفه مدیریت کنند.