به گزارش خبرنگار مهر، فرشید صفدری ظهر شنبه در جریان بازدید از زندان گرمسار و در جمع خبرنگاران از دیدار چهره به چهره با زندانیان این شهرستان خبر داد و ابراز کرد: مشکلات زندانیان در این دیدار مورد رسیدگی و استماع قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بازدید و بعد از استماع مشکلات و بررسی پرونده زندانیان ۱۰۹ زندانی واجد شرایط در گرمسار از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند

رئیس دادگستری گرمسار ادامه داد: ارفاقات و تأسیسات قانونی اشامل مرخصی، پابند الکترونیک، اشتغال در قالب رای باز، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط بود که برای افراد دارای شروط کامل، مورد اعمال قرار می گیرد.

صفدری با بیان اینکه در این بازدید همچنین دستورات لازم قضایی برای رسیدگی به پرونده زندانیان شهرستان گرمسار صادر شد، ابراز کرد: تاکید داریم که حتماً مسائل و مشکلات زندانیان گرمسار ضمن تکریم آنان بر طبق قانون و با استفاده از امکانات و ظرفیت های قانونی رسیدگی شود

وی افزود: ارفاقات و امکانات قانونی مانند آزادی مشروط و مرخصی و ... تنها و فقط پس از بررسی دقیق وضعیت قضایی و پرونده‌های زندانیان و احراز شرایط قانونی مورد تصویب قرار می گیرد

رئیس دادگستری گرمسار در خاتمه گفت: رویکرد دستگاه قضایی استان سمنان در این زمینه، فراهم‌سازی زمینه اصلاح و کاهش آسیب های ناشی از حبس و همچنین باز اجتماعی شدن زندانیان است.