به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نیرو با تشریح آخرین وضعیت صنعت برق کشور در حوزه تولید، مدیریت مصرف، تأمین برق صنایع و سرمایه‌گذاری، از کاهش تقاضای برق کشور به کمتر از ۷۵ هزار مگاوات، برنامه‌ریزی برای جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی و بدهی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش‌های مختلف صنعت برق خبر داد.

عباس علی‌آبادی روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه در حاشیه افتتاح بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی این صنعت اظهار کرد: چالش جدی صنعت برق، فنی نیست بلکه اقتصادی است. در حال حاضر بیش از ۱۱۰ همت بدهی به بخش‌های مختلف از جمله پیمانکاران داریم و از سوی دیگر مطالبات قانونی ما از بخش‌های مختلف مصرف‌کننده برق نیز با این رقم برابری می‌کند.

وی با بیان اینکه وصول مطالبات می‌تواند زمینه تسویه‌حساب متقابل و پوشش هزینه‌های صنعت برق را فراهم کند، افزود: وزارت نیرو حتی اگر لازم باشد دارایی‌های خود را به فروش برساند، از اشتغال و تولید پشتیبانی خواهد کرد.

برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت برق

وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های ایران برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در صنعت برق گفت: مذاکرات گسترده‌ای با کشورهای مختلف از جمله روسیه، بلاروس و کشورهای منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده و بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه برق ایران فراهم است.

علی‌آبادی با اشاره به همکاری‌های ایران و بلاروس در حوزه‌های اقتصادی و مهندسی اظهار کرد: برای توسعه همکاری‌های دو کشور حدود سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده است که از این میزان، حدود یک میلیارد دلار انجام شده و دو میلیارد دلار دیگر نیز برای اجرای برنامه‌های مشترک پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه ایران در حوزه مهندسی و اجرای پروژه‌ها توانمندی‌های قابل توجهی به دست آورده است، افزود: ایران علاوه بر استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی، آمادگی دارد در زمینه مهندسی و اجرای پروژه‌ها در کشورهای دیگر نیز سرمایه‌گذاری کند.

وزیر نیرو همچنین از مذاکرات با طرف‌های روسی و برخی کشورهای اروپایی برای توسعه همکاری‌ها خبر داد و تأکید کرد حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش روی اجرای پروژه‌ها در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

کاهش تقاضای برق به کمتر از ۷۵ هزار مگاوات

علی‌آبادی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف برق اظهار کرد: برای نخستین بار موفق شدیم به جای کاهش شیب رشد مصرف، میزان تقاضای برق کشور را در ابتدای دوره بین ۲ تا ۳ درصد کاهش دهیم.

به گفته وی، در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد تقاضای برق کشور به حدود ۸۸ هزار مگاوات برسد، این رقم اکنون به کمتر از ۷۵ هزار مگاوات کاهش یافته است.

وزیر نیرو این اتفاق را دستاوردی در زمینه مدیریت انرژی، جلوگیری از اسراف و کاهش تلفات دانست و با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف گفت: رویکرد وزارت نیرو جلوگیری از مصرف برق نیست، بلکه هدف، مصرف صحیح و منطقی انرژی است تا برق در مسیر افزایش تولید و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

تأمین برق صنایع افزایش یافت؛ پتروشیمی‌ها در اولویت تأمین

علی‌آبادی درباره وضعیت تأمین برق صنایع کشور نیز گفت: در حال حاضر هیچ صنعتی بدون برق نیست و میزان برق تأمین‌شده برای مجموع صنایع کشور نسبت به سال گذشته بیش از سه درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به وضعیت تأمین برق پتروشیمی‌ها افزود: برای صنایع پتروشیمی نیز بیش از ۱۱ درصد برق بیشتری نسبت به سال گذشته تأمین شده است.

وزیر نیرو همچنین از لغو برخی محدودیت‌های شبانه صنایع به دلیل استقبال ناکافی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری صنایع و مردم، پاییز و زمستان پیش‌رو با کمترین چالش در تأمین برق سپری شود.

افزایش ۱۴ برابری ظرفیت تولید برق پس از انقلاب

وزیر نیرو با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های صنعت برق کشور اظهار کرد: ظرفیت تولید برق ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون حدود ۱۴ برابر افزایش یافته است و این موضوع نشان‌دهنده توسعه توانمندی‌های داخلی و حرکت به سمت خوداتکایی است.

علی‌آبادی با اشاره به دستاوردهای شرکت‌های داخلی در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق گفت: نوآوری‌های ارائه‌شده از سوی جوانان و صنعتگران کشور نشان می‌دهد صنعت برق ایران ظرفیت مناسبی برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی دارد.

وی با بیان اینکه صنعت برق کشور باید در زمره صنایع برتر جهان قرار گیرد، افزود: نمی‌گویم بهترین باشیم، چراکه بهترین بودن بسیار سخت است، اما یکی از بهترین‌ها بودن دست‌یافتنی است.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی با تسهیلات صندوق توسعه ملی

علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی و تولید پراکنده اشاره کرد و گفت: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های پراکنده در بسیاری از کشورهای جهان دنبال می‌شود و ایران نیز قصد دارد این مسیر را با سرعت بیشتری ادامه دهد.

وی افزود: مردم می‌توانند با پرداخت ۱۰ درصد هزینه اولیه و استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و مشارکت سرمایه‌گذاران، برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کرده و بخشی از نیاز برق خود را تأمین کنند.

ذخایر سوخت نیروگاه‌ها بهتر از ابتدای دوره است

وزیر نیرو درباره وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها در آستانه زمستان نیز اظهار کرد: وضعیت ذخایر سوخت نیروگاه‌ها نسبت به ابتدای دوره بهتر شده و با همکاری وزارت نفت برای افزایش ذخایر تلاش می‌کنیم.

علی‌آبادی با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ و تأثیر آن بر ظرفیت تولید گاز تصریح کرد: کشور پیش از این نیز به دلیل مصرف بالا با کسری گاز مواجه بوده است و برای عبور از شرایط پیش‌رو، همکاری دستگاه‌های مسئول و مدیریت مصرف ضروری است.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت نیرو، وزارت نفت و مردم، زمستان پیش‌رو با شرایط مناسبی سپری شود و زمینه تأمین پایدار برق کشور فراهم بماند.

برگزاری نمایشگاه صنعت برق با حضور ۴۲۰ شرکت داخلی و خارجی

بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

در این دوره از نمایشگاه، ۴۲۰ شرکت داخلی و خارجی حضور دارند که شامل ۳۵۰ شرکت داخلی و ۷۰ شرکت خارجی است. این شرکت‌ها آخرین دستاوردها، فناوری‌های نوین، محصولات و توانمندی‌های تخصصی خود را در بخش‌های مختلف زنجیره صنعت برق از ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ماه به نمایش گذاشته‌اند.

این نمایشگاه با حمایت وزارت نیرو و تشکل‌های تخصصی صنعت برق و با شعار «صنعت برق، اساس تاب‌آوری» برگزار می‌شود و زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های داخلی، تبادل دانش فنی، انتقال فناوری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در صنعت برق فراهم کرده است.