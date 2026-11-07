به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرز، مدیر دفتر طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای البرز از اجرای عملیات بازگشایی، پاکسازی و ایمن‌سازی در ۱۷ بازه از رودخانه‌های شهرستان کرج از سال ۱۴۰۳ تاکنون خبر داد و گفت: مجموع طول این اقدامات به حدود ۱۵ کیلومتر می‌رسد که چهار کیلومتر آن در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.

محمدرضا عبادی‌نژاد، مدیر دفتر طرح‌های توسعه منابع آبی این شرکت، با اشاره به روند اجرای طرح‌های ساماندهی رودخانه‌های کرج اظهار کرد: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، عملیات بازگشایی، پاکسازی و ایمن‌سازی در ۱۷ بازه از رودخانه‌های این شهرستان انجام شده است.

وی افزود: از مجموع اقدامات صورت‌گرفته، حدود چهار کیلومتر مربوط به سال ۱۴۰۵ است و عملیات ساماندهی در برخی محدوده‌ها همچنان ادامه دارد.

عبادی‌نژاد با اشاره به فعالیت پیمانکاران در بازه‌های آزادبر گفت: در حال حاضر پیمانکاران در این محدوده‌ها مشغول اجرای عملیات هستند و دو دستگاه بیل مکانیکی نیز برای انجام اقدامات ایمن‌سازی در منطقه مستقر شده‌اند.

مدیر دفتر طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای البرز با تأکید بر اهمیت تداوم عملیات ساماندهی رودخانه‌ها خاطرنشان کرد: بازگشایی مسیر جریان آب، پاکسازی و ایمن‌سازی نقاط مورد نیاز از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش موانع عبور جریان و مدیریت مخاطرات احتمالی سیلاب دنبال می‌شود.



۴۴ کیلومتر از رودخانه‌های طالقان بازگشایی، پاکسازی و ایمن‌سازی شد

مدیر دفتر طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای البرز همچنین از اجرای عملیات بازگشایی، پاکسازی و ایمن‌سازی در حدود ۲۲ رودخانه شهرستان طالقان طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: مجموع طول عملیات انجام‌شده با احتساب تکرار اقدامات در برخی رودخانه‌ها، به حدود ۴۴ کیلومتر رسیده است.

عبادی‌ نژاد با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی رودخانه‌های طالقان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، عملیات بازگشایی، پاکسازی و ایمن‌سازی در حدود ۲۲ رودخانه این شهرستان اجرا شده است. در برخی از این رودخانه‌ها، به دلیل نیاز و ضرورت فنی، عملیات در چند مرحله تکرار شده و به همین دلیل مجموع طول اقدامات انجام‌شده به حدود ۴۴ کیلومتر می‌رسد.

وی با اشاره به هزینه‌های اجرای این عملیات افزود: تاکنون حدود ۶۰۰ میلیارد ریال برای اقدامات بازگشایی، پاکسازی و ایمن‌سازی رودخانه‌های طالقان هزینه شده است؛ البته تسویه‌حساب با پیمانکاران این پروژه‌ها هنوز به‌طور کامل انجام نشده است.

عبادی‌ نژاد درباره عملکرد سال جاری نیز گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، حدود سه‌ونیم کیلومتر عملیات بازگشایی، پاکسازی و ایمن‌سازی در رودخانه‌های طالقان انجام شده و در حال حاضر نیز عملیات لایروبی در دو بازه شهری این شهرستان ادامه دارد.

مدیر دفتر طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای البرز با تأکید بر تداوم اقدامات پیشگیرانه در حوزه رودخانه‌ها خاطرنشان کرد: آمادگی لازم برای انجام اقدامات مرتبط با مدیریت سیلاب وجود دارد و عملیات بازگشایی، پاکسازی و ایمن‌سازی نیز با هدف بهبود وضعیت عبور جریان آب و کاهش مخاطرات احتمالی در محدوده‌های مورد نیاز دنبال می‌شود.