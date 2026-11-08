هادی کاشف، مدیرعامل شرکت فارا (مجری طرح کالابرگ الکترونیکی) درباره پرداخت مطالبات فروشگاه‌داران به خبرنگار مهر، گفت: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) پنجشنبه ۱۴ آبان و شنبه ۱۶ آبان به حساب فروشگاه‌داران واریز شد.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ همت دیگر باقی مانده است، افزود: مطالبات طرح کالابرگ تا ۳۰ مهر ماه به طور کامل با فروشگاه‌های طرف قرارداد تسویه شد و فقط مطالبات خرید آبان ماه باقی مانده است.

این مسئول دولتی ادامه داد: قرار است بانک مرکزی هفتگی ۱۵ همت برای تسویه با فروشگاه‌داران تخصیص دهد که با پرداخت این مبلغ، شرکت فارا نیز به حساب صاحبان فروشگاه‌ها واریز می‌کند.