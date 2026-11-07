به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عاملی با قدردانی از مشارکت خیرین و مردم نیک‌اندیش بوئین‌زهرا اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در مجموع ۹۴ میلیارد ریال به حساب فرزندان تحت حمایت واریز کرده‌اند.

وی افزود: هم‌اکنون یک‌هزار و ۳۷۲ فرزند یتیم و محسنین زیر پوشش کمیته امداد شهرستان قرار دارند و چهار هزار و ۴۱۲ حامی در قالب طرح اکرام، حمایت از این فرزندان را بر عهده گرفته‌اند.

رئیس کمیته امداد بوئین‌زهرا با اشاره به مشارکت مردم در پرداخت زکات بیان کرد: در نیمه نخست امسال، ۱۲۹ میلیارد ریال زکات واجب و مستحب از طریق دبیرخانه شورای زکات شهرستان دریافت شده است.

عاملی با بیان اینکه روند پرداخت زکات از سوی مؤدیان همچنان ادامه دارد، افزود: با تداوم مشارکت مردم، میزان زکات جمع‌آوری‌شده افزایش خواهد یافت.

پرداخت ۲۹۶ فقره وام قرض‌الحسنه به نیازمندان

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و محدودیت منابع بلاعوض برای پاسخگویی به نیاز خانواده‌های تحت حمایت گفت: در چنین شرایطی، منابع قرض‌الحسنه نقش مهمی در تأمین نیازهای معیشتی و حمایتی مددجویان و سایر مراجعه‌کنندگان ایفا می‌کند.

رئیس کمیته امداد بوئین‌زهرا ادامه داد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲۹۶ فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش ۱۱۲ میلیارد ریال از طریق صندوق امداد ولایت به متقاضیان پرداخت شده است.

امکان کمک‌رسانی از طریق اپلیکیشن «صدقه من»

عاملی در پایان از خیرین و نیکوکاران خواست برای مشارکت در کمک به نیازمندان شهرستان از ظرفیت ابزارهای پرداخت الکترونیکی استفاده کنند و گفت: نیکوکاران می‌توانند با دریافت و نصب اپلیکیشن «صدقه من» از طریق سکوهای بازار و مایکت، کمک‌های خود را با نیت دلخواه به نیازمندان اختصاص دهند.