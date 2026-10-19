به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۴ هزار و ۴۴۸ حامی جدید در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین ثبت‌نام کردند و به جمع حامیان معنوی کودکان نیازمند پیوستند.

مدیرکل کمیته امداد سیستان‌وبلوچستان افزود: هم‌اکنون ۳۷ هزار و ۴۹۳ کودک یتیم و ۲۸ هزار و ۲۹۴ فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند. فرزندان محسنین کودکانی هستند که پدرشان در قید حیات است، اما به دلایلی مانند بیماری، ازکارافتادگی یا زندانی بودن، توان تأمین کامل هزینه‌های زندگی را ندارد.

وی ادامه داد: با وجود حمایت حدود ۳۳ هزار حامی از این فرزندان، بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ کودک یتیم و ۳۹۸ فرزند محسنین همچنان فاقد حامی هستند و به حمایت خیران نیاز دارند.

میری گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به واحد اکرام ادارات کمیته امداد استان یا سامانه اکرام ایتام، یک یا چند کودک را انتخاب کنند و کمک‌های خود را به‌صورت مستقیم به حساب آنان واریز کنند.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت خیران در این طرح می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای کودکان تحت حمایت و فراهم‌کردن زمینه آینده‌ای بهتر برای آنان داشته باشد.