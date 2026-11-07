به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، عصر شنبه در نشست جمع‌بندی سفر شهرستانی خود به بم، پس از بازدید از مجموعه‌های خودروسازی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، با اشاره به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: کاهش شدت مصرف انرژی از موضوعات مهم مورد پیگیری دولت چهاردهم است و دولت تلاش دارد با اتخاذ رویکردهای مؤثر، میزان مصرف انرژی در کشور را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه بنزین یکی از بخش‌های مهم در حوزه مصرف انرژی است، افزود: همواره بر کاهش مصرف بنزین تأکید شده، اما باید توجه داشت که بخش عمده این سوخت در خودروها مصرف می‌شود؛ بنابراین لازم است به میزان مصرف سوخت خودروها توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: در پی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای هیبریدی، برقی و کم‌مصرف، از طرف دولت مسئولیت بازدید از مجموعه‌های خودروسازی و تهیه گزارش‌های لازم برای ارائه به دولت را بر عهده دارم.

افشین، با اشاره به بازدید از مجموعه‌های کرمان موتور و مدیران خودرو در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم گفت: در این مجموعه‌ها طرح‌های توسعه‌ای خوبی در حال اجراست که گزارش آن‌ها را به دولت ارائه خواهیم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف بنزین از مبدأ اصلی مصرف، یعنی خودروها، تصریح کرد: برنامه‌ریزی ما بر این است که با توسعه تولید خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف، زمینه استفاده مردم از خودروهایی با مصرف سوخت کمتر فراهم شود که در نتیجه آن، میزان آلایندگی نیز کاهش خواهد یافت.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مراکز نوآوری خودرو خبر داد و گفت: هدف ما این است که تیم‌های تحقیق و توسعه و شرکت‌های دانش‌بنیان را به شبکه خودروسازی متصل کنیم و زنجیره ارتباط میان مصرف‌کننده و تولیدکننده را شکل دهیم.

افشین، خاطرنشان کرد: با ایجاد مراکز نوآوری در صنایع خودروسازی، به دنبال تقویت پیوند میان دانش و صنعت خودرو و توسعه همکاری‌های فناورانه در این حوزه هستیم.