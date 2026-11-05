سیدرضا صالحی‌امیری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به ابعاد حفاری‌های غیرمجاز و ضرورت حفاظت از آثار تاریخی کشور اظهار کرد: ما باید یک حرکت گسترده فرهنگی در جامعه ایران برای افزایش حساسیت عمومی نسبت به میراث فرهنگی ایجاد کنیم.

وی با تأکید بر نقش آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و صداوسیما در فرهنگ‌سازی افزود: آثار تاریخی سرمایه ملی هستند و صیانت از آنها نیازمند مشارکت و مسئولیت‌پذیری همه مردم است. نمی‌توان برای بیش از ۴۳ هزار اثر تاریخی به‌صورت شبانه‌روزی نگهبان مستقر کرد؛ بنابراین حفاظت از این سرمایه‌ها باید به یک باور و رفتار عمومی تبدیل شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برخوردهای قضایی با متخلفان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ پرونده مرتبط با این موضوع در قوه قضاییه در حال پیگیری است و برای متخلفان نیز احکام محکومیت صادر می‌شود، اما رویکرد اصلی ما صرفاً برخورد قضایی نیست و فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی باید در اولویت قرار گیرد.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به فعالیت گروه‌های سودجو و اقدامات مخرب علیه محوطه‌های تاریخی گفت: برخی گروه‌های تبهکار با صرف هزینه تلاش می‌کنند به آثار تاریخی آسیب وارد کنند. این اقدامات علاوه بر خسارت‌های احتمالی، نگرانی و ذهنیت مخربی در جامعه ایجاد می‌کند و ضرورت افزایش آگاهی عمومی و مراقبت از میراث فرهنگی را دوچندان می‌سازد.

وی با تأکید بر فعالیت نیروهای حفاظتی و انتظامی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت میراث فرهنگی با بیش از سه هزار نیرو در مراکز و محوطه‌های مختلف مستقر است و همکاری مستمری با فراجا، قوه قضاییه و بسیج برای مقابله با تخلفات و حفاظت از آثار تاریخی دارد.

وزیر میراث فرهنگی در پایان از تدوین طرح فراگیر ملی برای تقویت حفاظت از میراث فرهنگی خبر داد و گفت: در این طرح تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های محلی، شوراهای محلات، بسیج، فراجا و تشکل‌های مردم‌نهاد در استان‌های مختلف استفاده کنیم تا شبکه حفاظت از میراث فرهنگی با مشارکت مردم گسترش یابد.