به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات، بابک بابک محمودی، با تشریح گزارش عملکرد شبکه امدادونجات کشور از ۹ تا ۱۵ آبان‌ ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این مدت، علاوه بر حوادث ثبت‌شده، ۸۷ مورد تجمع انبوه و مراجعه حضوری نیز به ثبت رسید که طی آن ۱۲۶ خدمت امدادی شامل انتقال ۲۵ نفر به مراکز درمانی، درمان سرپایی ۷۳ نفر، توزیع اقلام امدادی برای ۱۸ نفر و اسکان ۱۰ نفر ارائه شد.

وی با اشاره به پراکندگی حوادث در استان‌های کشور بیان کرد: استان‌های گلستان با ۴۱ حادثه، مازندران با ۳۹ حادثه و سمنان با ۳۴ حادثه، بیشترین تعداد حوادث را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند.

محمودی افزود: از نظر تعداد مصدومان نیز استان‌های گلستان با ۷۸ نفر، خراسان شمالی با ۶۴ نفر و آذربایجان غربی با ۶۲ نفر در رتبه‌های نخست قرار گرفتند. همچنین بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی مربوط به استان‌های مازندران با ۳۴ نفر، گلستان با ۲۹ نفر و خراسان شمالی با ۲۸ نفر بود.

رئیس سازمان امدادونجات ادامه داد: در بخش درمان سرپایی، استان‌های اصفهان و سمنان هرکدام با ۷ نفر و آذربایجان شرقی با ۴ نفر بیشترین آمار را داشتند. همچنین بیشترین عملیات نجات فنی در استان فارس با ۵ نفر و استان‌های گلستان و کرمان هرکدام با ۴ نفر به ثبت رسید.

محمودی با اشاره به حوادث ترافیکی هفته گذشته گفت: در این بازه زمانی، ۳۹۱ مورد حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور به ثبت رسید که در جریان این حوادث، ۲۶۳ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۱۶ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: استان‌های گلستان با ۳۳ حادثه، گیلان با ۲۶ حادثه و فارس و مازندران هرکدام با ۲۳ حادثه، بیشترین حوادث ترافیکی را داشتند. همچنین بیشترین تعداد مصدومان انتقالی مربوط به گلستان با ۲۵ نفر، گیلان و مازندران هرکدام با ۲۴ نفر و خراسان شمالی با ۲۳ نفر بود.

رئیس سازمان امدادونجات با اشاره به حوادث کوهستان نیز اظهار کرد: از ۹ تا ۱۵ آبان‌ماه، ۱۳ مورد حادثه کوهستان در سطح کشور رخ داد که در پی آن ۲۰ نفر دچار حادثه شدند و ۶ نفر مصدوم شدند.

به گفته محمودی، استان‌های البرز و خراسان رضوی هرکدام با ۲ حادثه، بیشترین حوادث کوهستان را داشتند و از نظر تعداد حادثه‌دیدگان نیز استان سمنان با ۶ نفر و البرز با ۳ نفر در رتبه‌های نخست قرار گرفتند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد:بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه امدادونجات، طی هفته گذشته ۱۰ مورد حادثه جوی در سطح کشور به وقوع پیوست که در جریان آن ۹۱ نفر دچار حادثه شدند و ۲۰ نفر گرفتار در برف و سیلاب با تلاش نیروهای امدادی رهاسازی شدند.

محمودی در خاتمه اظهار داشت: در این بخش، استان لرستان با ۲ حادثه بیشترین تعداد حوادث جوی را داشت و استان‌های اصفهان، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، زنجان، سمنان، کرمان، کهگیلویه‌وبویراحمد و مازندران هرکدام یک حادثه را ثبت کردند. از نظر تعداد حادثه‌دیدگان نیز لرستان با ۵۸ نفر، سمنان با ۲۰ نفر و چهارمحال‌وبختیاری با ۶ نفر بیشترین آمار را داشتند.