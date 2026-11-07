به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی روز شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: حمایت از بیماران نیازمند و کمک به کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از هزینه‌های درمان، از مهم‌ترین رویکردهای حمایتی جمعیت هلال‌احمر در حوزه فعالیت‌های داوطلبانه است.

وی با اشاره به عملکرد معاونت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان در این زمینه گفت: از فروردین تا نیمه نخست آبان‌ماه سال جاری، در مجموع ۱۵۱ میلیارد ریال برای حمایت از هزینه‌های دارو و درمان ۲ هزار و ۹۵۰ نفر اختصاص یافته است.

جودی ادامه داد: این حمایت‌ها طیف گسترده‌ای از افراد کم‌توان و نیازمند، از جمله مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) را شامل می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی با تشریح اهداف اجرای طرح حمایت دارو و درمان خاطرنشان کرد: این طرح با هدف کمک به بیماران نیازمند و کاهش بخشی از هزینه‌های درمانی اقشار کم‌برخوردار اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این برنامه، سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با استفاده از اعتبارات حمایتی، بخشی از هزینه‌های درمان بیماران را متناسب با شرایط و میزان نیازمندی آنان تأمین می‌کند.

جودی با بیان اینکه حمایت‌های درمانی محدود به تأمین دارو نیست، تصریح کرد: هزینه‌های بستری، جراحی و خدمات تشخیصی و درمانی نیز در چارچوب این طرح مورد حمایت قرار می‌گیرد.