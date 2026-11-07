به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دابلیو پی، هم اکنون تیراندازی در مرکز شهر کراکوف واقع در لهستان روی داده و گزارش های رسانه ای از کشته و زخمی شدن افرادی در این حادثه حکایت دارد.

بر اساس اطلاعات اولیه، گلوله‌ ها از یک خودرو در حال عبور شلیک شده‌اند.

بر اساس اعلام این رسانه، این حادثه منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد شده است.

به گزارش سازمان آتش‌نشانی دولتی کراکوف (PSP)، نیروهای امدادی از ساکنان و افراد حاضر در این منطقه خواسته‌اند تا نهایت احتیاط را داشته و در مکانی امن پناه بگیرند.

رویترز به نقل از شبکه ۲۴ لهستان اعلام کرد: در پی تیراندازی در یکی از میدان‌های اصلی شهر کراکوف، دومین شهر بزرگ لهستان، ۵ نفر کشته شدند.

نخست‌وزیر لهستان نیز اعلام کرد: از وقوع یک تیراندازی غم‌انگیز در کراکوف مطلع شده‌ام و پلیس در حال بررسی جزئیات این حادثه است.

همچنین اعلام شده است که در این حادثه ۱۰ نفر زخمی شده اند.