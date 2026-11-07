حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام عملیات امدادرسانی در پی بارش‌های سیل‌آسا و وقوع حوادث ناشی از آن در مناطق مختلف استان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر، ۸ حادثه در سطح استان به وقوع پیوست که نیروهای عملیاتی هلال‌احمر برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان و مدیریت شرایط در مناطق متأثر از بارندگی وارد عمل شدند.

محمدی‌مقدم افزود: در جریان این عملیات‌ها، آب‌گرفتگی ۱۳ واحد مسکونی با تلاش امدادگران و استفاده از تجهیزات امدادی تخلیه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با اشاره به مشارکت ۷ تیم عملیاتی در عملیات امدادرسانی امروز، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۵ تیم عملیاتی در شعب مختلف جمعیت هلال‌احمر استان در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به هم‌استانی‌ها خدمات‌رسانی کنند.