به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عمر البخیتی سخنگوی دولت یمن گفت: هدف قرار دادن خانه‌های شهروندان در روستای الشریه و هدف قرار دادن امدادگران توسط دشمن سعودی مرزهای توحش و جنایت را در نوردیده است. کشتارهای وحشیانه، رژیم اپستینی جنایتکار آن را در تیررس حملات دردناک قرار می دهد.

وی افزود: این جنایات عزم ملت ما را برای بیرون راندن اشغالگران سعودی از همه یمن راسخ تر می کند. ما جامعه جهانی را مسئول سکوت و همسویی با تداوم جنایات دشمن سعودی علیه ملت یمن می دانیم.

پیش از این نیز مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: ما در برابر همه شهدای ملت خود متعهد می شویم که از قاتل کودکان و زنان، «شاخ شیطان» (عربستان)انتقام بگیریم. ما شاخ شیطان را به خاطر جنایاتش علیه مردم یمن مجازات خواهیم کرد. «شاخ شیطان»، بازارها و منازل مسکونی را هدف قرار می‌دهد، همانطور که صهیونیست‌ها انجام می‌دهند.

این در حالی است سخنگوی بهداشت یمن اعلام کرد: در جنایت دشمن سعودی علیه مناطق مسکونی در روستای الشریه در شهر بنی حشیش در صنعا ۲7 نفر به شهادت رسیده که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.