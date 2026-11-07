بهنام کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، اظهار کرد: از فردا پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس مهمان مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان رودان خواهد بود و حضور پربرکت این شهدای والامقام تا پایان هفته چهار بخش مختلف شهرستان را عطرآگین می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی برای برگزاری باشکوه آیین‌های استقبال، وداع و تشییع پیکر مطهر این شهدا در سطح شهرستان انجام شده است تا مردم قدرشناس رودان میزبان شایسته‌ای برای این عزیزان باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری رودان، خاطرنشان کرد: پس از برگزاری آیین‌های متمرکز شهرستانی پیکر مطهر یکی از این شهدای گرانقدر در روستای آبنما به خاک سپرده می‌شود تا این منطقه نیز به عطر حضور شهید گمنام متبرک شود.

کریمی در پایان با اشاره به اینکه جزئیات و زمان بندی برنامه‌های استقبال و تشییع متعاقباً اعلام خواهد شد، از مردم برای حضور در آیین‌های استقبال و وداع با شهدای گمنام دعوت کرد.