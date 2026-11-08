به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس عصر یکشنبه با حضور پرشور مردم ولایی و انقلابی روستای فاریاب تشییع شد و پس از اقامه نماز مغرب و عشا در تجمع مرکز شهر رودان و بر روی دستان مردم همیشه در صحنه این شهرستان تشییع و سپس به معراج شهدا منتقل خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلامی پیکر این دو شهید والامقام فردا نیز در محلات، مدارس و بخش‌های مختلف شهرستان تشییع خواهد شد.



این دو شهید عزیز تا پایان هفته در شهرستان و چهار بخش آن « مرکزی، رودخانه، جغین و بیکاه » تشییع می‌شوند و در پایان یکی از این شهدا در روستای آب‌نما به خاک سپرده می‌شود.

مردم شهیدپرور رودان در این آیین با سردادن شعارهای لبیک یا حسین(ع) و لبیک یا زهرا(س) با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.