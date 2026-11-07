به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۶:۴۵ روز گذشته گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی پراید و ساینا در محور اصلی کردکوی به گرگان، محدوده دوربرگردان هتل گلریزان، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: در این حادثه هفت نفر دچار حادثه شدند که سه نفر از آن‌ها مصدوم شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: پس از اعلام حادثه، یک تیم امدادی از پایگاه النگ با دو نیروی عملیاتی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

حاجیلری اظهار کرد: در این حادثه، دو مصدوم توسط عوامل اورژانس و یک مصدوم نیز توسط نیروهای هلال‌احمر پایگاه النگ به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) کردکوی منتقل شدند.