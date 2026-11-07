حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش حوادث جاده‌ای هفته گذشته اظهار کرد: از مجموع ۱۷ حادثه ثبت شده، شش مورد واژگونی خودرو، پنج مورد برخورد دو خودرو، چهار مورد انحراف از جاده و برخورد با موانع و دو مورد سقوط خودرو از پل بوده است.

وی با بیان اینکه واژگونی خودروها در این مدت ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت، افزود: در حوادث ناشی از برخورد دو خودرو نیز ۲۲ نفر مصدوم شدند. همچنین در حوادث سقوط از پل سه نفر و در حوادث انحراف از جاده و برخورد با موانع هفت نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با اشاره به پرمصدوم‌ترین حوادث هفته گذشته بیان کرد: برخورد یک دستگاه خودروی تیبا با سوزوکی ویتارا در کیلومتر ۵۵ محور شاهرود به آزادشهر هشت مصدوم بر جای گذاشت. همچنین واژگونی سمند در کیلومتر ۶۱ محور میامی به سبزوار پنج مصدوم داشت.

درخشان ادامه داد: برخورد پژو پارس با تیگو ۸ در کیلومتر ۷۳ محور میامی به سبزوار و همچنین تصادف تویوتا رافور با پژو پارس در کیلومتر ۵۰ محور شاهرود به آزادشهر هر کدام چهار مصدوم بر جای گذاشتند.

وی با اشاره به وقوع یک حادثه منجر به فوت در محورهای استان گفت: واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۲۷ محور دامغان به جندق علاوه بر مصدومیت یک نفر، جان یک نفر را نیز گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اضافه کرد: دو محور شاهرود ـ آزادشهر و میامی ـ سبزوار هر کدام با ثبت سه حادثه، بیشترین تعداد سوانح را داشته‌اند؛ اما محور شاهرود ـ آزادشهر با ۱۳ مصدوم، بیشترین تلفات انسانی را در میان محورهای پر تکرار ثبت کرده است.

درخشان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان خاطرنشان کرد: توجه به سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و رعایت فاصله طولی با خودروهای دیگر از جمله مواردی است که می‌تواند در کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای موثر باشد.