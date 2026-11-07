به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در صد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در این جلسه مباحث مختلفی مطرح شد، از جمله برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندی‌های استان خوزستان در بصره که می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان را فراهم کند.

استاندار خوزستان با اشاره به مشکلات پیمانکاران و بخش عمرانی با تأمین اجتماعی تصریح کرد: قرار شد کارگروهی تشکیل شود تا در خصوص مسدود کردن حساب‌های پیمانکاران تجدیدنظری صورت گیرد و این مسائل با همکاری دستگاه‌های مربوطه بررسی و حل شود.

وی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان بیان کرد: موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان باید مورد پیگیری قرار گیرد تا صادرکننده متضرر نشود و بتواند در شرایط تغییر قیمت ارز، توان لازم را برای ادامه فعالیت خود داشته باشد.

موالی‌زاده در پایان با تأکید بر جایگاه این شورا اظهار کرد: شورای گفتگو محل مناسبی است که مسائل بخش خصوصی را بشنویم، دغدغه‌ها و مشکلات آنان را بررسی کنیم و هر کمکی که از دست ما بربیاید با توجه به اختیارات تفویضی در جهت حل مشکلات آنان گام برداریم و تلاش کنیم بنیه بخش خصوصی بیش از پیش تقویت شود.