به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به فوت در همدان بررسی موضوع به فوریت در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: براساس بررسی‌های اولیه ۲ راننده که پیش از این با خودروهای خود اقدام به کورس خیابانی کرده بودند، پس از توقف خودروها دچار اختلاف شده و درگیری فیزیکی میان آنها رخ می‌دهد و در جریان این درگیری یکی از افراد بر اثر برخورد سر با زمین دچار مصدومیت شدید شده و متاسفانه با وجود انتقال به مرکز درمانی و انجام اقدامات پزشکی جان خود را از دست می‌دهد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان خاطرنشان کرد: در ادامه روند رسیدگی به پرونده عامل اصلی درگیری به همراه همدست خود با مراجعه به پلیس خود را معرفی کردند که هر ۲ متهم دستگیر و برای برای مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ طولابی نژاد در پایان تصریح کرد: جزئیات بیشتر این حادثه پس از تکمیل تحقیقات تکمیلی اعلام خواهد شد.