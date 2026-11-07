به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح شهرستان، موضوع به ‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۴ سارق شدند.

وی افزود: در ادامه رسیدگی به پرونده‌ها، متهمان در تحقیقات پلیسی به ارتکاب سرقت‌ها اعتراف کردند و در نتیجه اقدامات انجام‌شده، ۱۶ فقره انواع سرقت کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضایی، از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه پلیس، هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.