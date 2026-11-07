به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، عصر شنبه در تشریح جزئیات اجرای مرحله سی‌ویکم طرح «آرامش در شهر» در کرمان اظهار داشت: مأموران تیم‌های عملیاتی با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ضمن جمع‌آوری ۵۳۵ معتاد متجاهر از سطح معابر شهری، آنان را جهت سیر مراحل درمان به مراکز مربوطه تحویل دادند.

وی افزود: مأموران در این عملیات موفق شدند در مجموع ۱۹۸ کیلو و ۷۳۹ گرم انواع مواد مخدر را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، ۱۷ پاتوق خرید و فروش مواد مخدر پلمب و ۲۷ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتورسیکلت متعلق به قاچاقچیان توقیف شد.

موقوفه ئی، ادامه داد: تدابیر عملیاتی لازم برای استمرار این‌گونه طرح‌ها به رده‌های انتظامی سراسر استان کرمان ابلاغ شده است.