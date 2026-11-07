عارف امرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، از ساعات ابتدایی شب گذشته بارش باران و برف در نقاط مختلف استان آغاز شد که بیشترین حجم بارندگی‌ها در شهرستان‌های خرم‌آباد، الیگودرز و برخی مناطق دیگر به ثبت رسید.

وی افزود: از نخستین ساعات آغاز بارش‌ها، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با به‌کارگیری ۳۷۰ نیروی راهدار و استقرار بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری، برای انجام عملیات ایمن‌سازی و خدمت‌رسانی در محورهای مواصلاتی به حالت آماده‌باش کامل درآمد.

فعالیت شبانه‌روزی راهداران در آزادراه‌های استان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در آزادراه‌های استان عنوان کرد: در دو آزادراه خرم‌آباد ـ پل‌زال و خرم‌آباد ـ اراک نیز ۱۵۰ نیروی راهدار با استفاده از بیش از ۶۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی مشغول ارائه خدمات هستند.

امرایی درباره آخرین وضعیت راه‌های استان تصریح کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی و شریانی لرستان به‌صورت روان جریان دارد، اما راه‌های روستایی در بخش پاپی مربوط به ۱۰۸ روستا و شهرستان الیگودرز مربوط به ۲۱ روستا به‌صورت مقطعی با انسداد مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: اکیپ‌های راهداری بلافاصله در مناطق دچار انسداد حضور یافته‌اند و عملیات پاکسازی و بازگشایی مسیرهای روستایی با تمام توان در حال انجام است.

توصیه به رانندگان برای رعایت نکات ایمنی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در پایان از رانندگان و مسافران خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه تردد کنند و نکات ایمنی را جدی بگیرند.

امرایی همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری رانندگان در محورهای کوهستانی استان، خواستار توجه به توصیه‌ها و راهنمایی‌های نیروهای راهداری و پلیس راه شد.