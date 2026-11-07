به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان نشان می‌دهد در روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، آق‌قلا با بیشینه دمای ۲۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای ثبت‌شده در گرگان ۱۱ درجه سلسیوس بوده و تنگراه در پارک ملی گلستان نیز با ثبت دمای ۱۰ درجه، خنک‌ترین نقطه استان در ساعات سرد روز گزارش شده است.

همچنین بیشینه دمای گرگان به ۲۷ درجه، انبارالوم و کلاله به ۲۸ درجه و گنبدکاووس و اینچه‌برون به ۲۸ درجه سلسیوس رسیده است.

در مراوه‌تپه بیشینه دمای ۲۵ و کمینه دمای ۱۵ درجه، در مینودشت بیشینه دمای ۲۷ و کمینه دمای ۱۶ درجه و در بندرترکمن بیشینه دمای ۲۶ و کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس به ثبت رسیده است.

بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، بیشینه دمای علی‌آبادکتول ۲۵، بندرگز ۲۷ و کارکنده ۲۵ درجه سلسیوس گزارش شده است.