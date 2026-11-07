به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی «تِ‌سو» به همت انجمن هنرهای تجسمی شهرستان نوشهر و هم‌زمان با گرامیداشت هفته مازندران شامگاه شنبه با حضور جمعی از هنرمندان، اعضای انجمن و فعالان عرصه فرهنگ و هنر آغاز به کار کرد.

رحمان زمانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر در حاشیه افتتاح این نمایشگاه، هنر را یکی از مهم‌ترین ابزارهای معرفی و صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی مازندران دانست و اظهار کرد: هنر اصیل‌ترین زبان برای معرفی و پاسداشت فرهنگ و هویت کهن دیار مازندران است.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های هنری فرصتی ارزشمند برای بروز خلاقیت و توانمندی هنرمندان، به‌ویژه نسل جوان، فراهم می‌کند و می‌تواند در ارتقای سطح فرهنگ عمومی و تقویت جریان‌های هنری منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

در ادامه این مراسم مهسا نیکنام، رئیس انجمن هنرهای تجسمی شهرستان نوشهر، با اشاره به اهداف برگزاری نمایشگاه «تِ‌سو» گفت: حمایت از علاقه‌مندان به هنر نقاشی، شناسایی استعدادهای تازه و ایجاد فرصت برای رشد و پویایی هنرهای تجسمی در شهرستان از مهم‌ترین اهداف این رویداد فرهنگی است.

وی همچنین بر ضرورت فراهم‌کردن بستر مناسب برای حضور و فعالیت هنرمندان و معرفی توانمندی‌های هنری شهرستان تأکید کرد.

انجمن هنرهای تجسمی شهرستان نوشهر نیز در پایان این رویداد از هنرمندان شرکت‌کننده و اعضای انجمن که با ارائه آثار و همراهی خود در برگزاری این نمایشگاه مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

گفتنی است نمایشگاه نقاشی «تِ‌سو» از ۱۶ تا ۱۸ آبان‌ماه، در دو نوبت صبح و عصر، در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نوشهر برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند از آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه بازدید کنند..