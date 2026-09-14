نمایشگاه تخصصی نقاشی در بهشهر برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تخصصی نقاشی و طراحی پیش از ظهر دوشنبه با حضور جمعی از هنرجویان و علاقهمندان به هنر در سالن نمایشگاههای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان افتتاح شد.
در این نمایشگاه مجموعهای از آثار نقاشی در سبکهای مختلف از جمله آبرنگ، رنگ روغن، مینیاتور و دیگر شیوههای نقاشی در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
مسعود فلاح رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر در آیین افتتاح این نمایشگاه، حمایت از هنرمندان و فراهم کردن زمینه برای شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری را از اولویتهای این مجموعه عنوان کرد.
وی گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای موجود، مسیر فعالیت هنرمندان را تسهیل کرده و زمینه پویایی بیشتر جامعه هنری شهرستان را فراهم کند.
فلاح افزود: نمایشگاه حاضر به همت مریم نجفیان برپا شده و فرصتی است تا بخشی از توانمندیها و ظرفیتهای هنرمندان و هنرجویان در حوزه نقاشی و هنرهای تجسمی در معرض دید عموم قرار گیرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر با اشاره به تأثیر رویدادهای هنری بر افزایش نشاط اجتماعی، بر تداوم برگزاری نمایشگاههای تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی تأکید کرد.
مریم نجفیان، مدرس دانشگاه و مسئول برگزاری این نمایشگاه نیز با اشاره به ظرفیتهای هنری منطقه اظهار کرد: بهشهر از استعدادهای قابل توجهی در حوزه هنرهای تجسمی برخوردار است و فراهم شدن فرصت برای ارائه این آثار میتواند نقش مؤثری در معرفی هنرمندان و ایجاد انگیزه برای فعالیت حرفهای آنان داشته باشد.
وی افزود: توسعه و تجهیز فضاهای استاندارد نمایشگاهی یکی از پیشنیازهای مهم برای عرضه مطلوب و گسترده آثار هنری است و فراهم شدن سالن نمایشگاه از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر، زمینه مناسبی برای معرفی توانمندیهای هنرمندان ایجاد کرده است.
نجفیان ادامه داد: تقویت زیرساختها و امکانات فرهنگی و هنری میتواند انگیزه نسل جوان را برای حضور جدیتر در عرصههای فرهنگی افزایش دهد و انتظار میرود با حمایت و تشویق جوانان، زمینه رشد و توسعه هنر در جامعه بیش از پیش فراهم شود.
این نمایشگاه در سالن نمایشگاههای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر برپا شده و علاقهمندان میتوانند از آثار ارائهشده در آن بازدید کنند.
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