منوچهر محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: براساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و با توجه به پیش‌بینی احتمال بارش شدید باران، فعالیت آموزشی تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان در روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه غیرحضوری خواهد بود.

وی افزود: این تصمیم با هدف اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان و دانشجویان در برابر مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی اتخاذ شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: آموزش در تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان در هر دو نوبت صبح و عصر به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.