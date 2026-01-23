خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با توجه به ادامه برودت هوا و همچنین مدیریت مصرف انرژی برخی از استان‌های در کشور برای فردا شنبه چهام بهمن ماه تعطیل اعلام شدند.

این تعطیلی شامل مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، ادارات و بانک‌ها می‌شود و همچنین دستگاه‌های خدماتی، امدادی و درمانی به فعالیت خود طبق روال عادی ادامه می‌دهند.

از مردم خواسته شده در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.

مدارس ابتدایی شیفت صبح شهرستان سلسله غیرحضوری شد

بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان سلسله و با توجه به شرایط جوی حاکم بر منطقه، تمامی مدارس مقطع ابتدایی در شیفت صبح روز شنبه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

همچنین آغاز به کار کلیه ادارات، بانک‌ها و مدارس مقاطع متوسطه در سطح شهرستان با یک ساعت تأخیر خواهد بود.

این تصمیم با هدف حفظ ایمنی شهروندان، دانش‌آموزان و کارکنان و کاهش خطرات ناشی از لغزندگی معابر و جاده‌ها اتخاذ شده است.

تعطیلی مدارس برخی شهرستان‌های لرستان به‌دلیل بارش برف و افت دما

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان، ستاد مدیریت بحران لرستان به دستور استاندار تشکیل جلسه داد و تصمیماتی را در خصوص فعالیت مراکز آموزشی اتخاذ کرد.

بر این اساس، کلیه مقاطع آموزشی شامل متوسطه اول و دوم و مهدهای کودک در شهرستان‌های الیگودرز، ازنا، دورود، بروجرد، دلفان و سلسله و همچنین در بخش‌های بیرانشهر، پاپی و زاغه از توابع شهرستان خرم‌آباد، در نوبت‌های صبح و عصر تعطیل بوده و آموزش‌ها در بستر فضای مجازی «شاد» برگزار خواهد شد.

در شهر خرم‌آباد نیز فعالیت مهدهای کودک و مدارس مقطع ابتدایی در نوبت صبح تعطیل است، اما فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت عصر در خرم‌آباد و سایر شهرستان‌های استان به‌صورت عادی برقرار خواهد بود.

همچنین فعالیت کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی در تمام شهرستان‌های استان بدون تغییر و به‌صورت عادی ادامه دارد.

اعلام وضعیت فعالیت مدارس و ادارات در برخی شهرهای کردستان فردا شنبه

براساس اعلام ستاد بحران برخی شهرهای استان کردستان به دلیل بارش برف و برودت هوا وضعیت فعالیت مدارس در برخی شهرها غیرحضوری و فعالیت ادارات نیز با تاخیر همراه است.

شهرستان مریوان

به دلیل بارش برف و کولاک و برودت هوا فردا شنبه چهارم بهمن ماه فعالیت مدارس شهرستان مریوان به صورت غیرحضوری تداوم می‌یابد و ادارات این شهرستان نیز با دو ساعت تاخیر شروع بکار می‌کنند.

شهرستان سقز

به علت برودت هوا، مدارس ابتدایی سطح شهر و روستاهای شهرستان سقز و منطقه زیویه، در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه چهارم ، پنجم و ششم بهمن ماه در نوبت صبح، با یک ساعت تاخیر شروع بکار خواهند نمود.

امتحانات مدارس متوسطه اول و متوسطه دوم بر اساس برنامه از پیش تعیین شده، راس ساعت و تاریخ مقرر برگزار می‌شود.

در صورت تغییر در وضعیت فعالیت مدارس در سایر شهرهای استان این خبر تکمیل خواهد شد.

برخی مدارس استان اردبیل روز شنبه‌ غیرحضوری شد

روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل در خصوص نحوه استمرار فعالیت های آموزشی مدارس در روز شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا، فعالیت های آموزشی در اردبیل، کودکستان، ابتدایی و دوره اول متوسطه «شهری» و کلیه دوره های تحصیلی «روستایی»؛ و در سرعین، هیر، کوثر و خلخال کلیه دوره های تحصیلی، آموزش در «نوبت صبح و عصر» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.

مدارس شهرستان میانه غیرحضوری شد

با توجه به بارش سنگین برف و برودت هوا و لغزندگی معابر در شهرستان میانه، فعالیت مدارس مناطق سه گانه شهرستان میانه در روز شنبه ۴ بهمن‌ماه به شرح ذیل می باشد:

منطقه میانه: فعالیت تمامی مدارس شهری (شیفت صبح و بعد از ظهر)و روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری خواهد بود.

همچنین مراکز پیش دبستانی تعطیل می باشند.

مناطق کندوان و کاغذکنان: فعالیت تمامی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری می باشند.

مدارس فعالیت‌های آموزشی را در شبکه شاد پیگیری خواهند کرد.

تمامی مدارس ضمن رعایت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تمامی سیستم‌های گرمایشی غیرضروری را به پایین ترین درجه تنظیم نمایند.

مدارس نوبت صبح صیدون غیرحضوری شد

بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان صیدون، تمامی مدارس نوبت صبح این شهرستان در همه مقاطع تحصیلی، فردا شنبه چهارم بهمن ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

بر این اساس، آموزش دانش‌آموزان از طریق بستر شبکه شاد دنبال خواهد شد.

ادارات تهران روز شنبه ۴ بهمن تعطیل شدند/ مدارس و دانشگاه‌ها غیرحضوری

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی و پیش‌بینی تداوم برودت هوا طی روزهای آینده و بنا به مصوبه کارگروه مصرف بهینه انرژی استان تهران، کلیه ادارات و مؤسسات دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در سراسر استان تهران، تعطیل و مدارس(طبق اعلامیه آموزش و پرورش، غیر حضوری و مجازی و در بستر شاد)، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر حضوری در روز شنبه چهارم بهمن‌ماه اعلام می‌شود.

این تعطیلی شامل بازار بورس، مراکز درمانی، امدادرسانی، انتظامی و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها نخواهد بود و این مراکز طبق روال معمول به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

شایان ذکر است، زمان‌بندی ادامه امتحانات مدارس و دانشگاه ها متعاقباً از سوی ادارات آموزش‌وپرورش، مدارس و دانشگاه ها به اطلاع دانش‌آموزان، اولیا و دانشجویان خواهد رسید.

همچنین مقتضی است که کلیه ادارات و مؤسسات دولتی نسبت به خاموش نگه داشتن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی در روز تعطیل اقدام کنند.

از شهروندان گرامی نیز تقاضا می‌شود به‌منظور جلوگیری از افت فشار گاز و قطعی برق و در راستای رعایت رفاه حال هموطنان عزیز، حداکثر صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق را مدنظر قرار دهند.

ادارات خراسان جنوبی تعطیل شد؛ مدارس غیرحضوری

بنا بر مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی در خراسان جنوبی دستگاه های اجرایی استان فردا شنبه چهارم بهمن ماه تعطیل اعلام شد.

همچنین با توجه برودت هوا مدارس خراسان جنوبی در تمامی پایه های تحصیلی نیز غیر حضوری اعلام شد.

امتحانات دانشگاه های استان نیز برابر برنامه قبلی اعلام شده از سوی همان دانشگاه به وقت خود باقی است و مطابق زمان بندی اعلام شده برگزار خواهد شد.

محمد فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی در این زمینه گفت: ادارات خدمات رسان از جمله آتش‌نشانی، اورژانس و مراکز درمانی به روال عادی ارائه خدمت خواهند کرد.

وی با تأکید بر صرفه جویی در مصرف گاز در بخش های مختلف اداری و خانگی، متذکر شد: تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی به منظور مدیریت مصرف حامل های انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه سراسری به ویژه در واحدهای مسکونی انجام شده است.

ادارات و دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی شنبه ۴ بهمن دورکار شدند

ستاد مدیریت مصرف انرژی خراسان رضوی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: ادارت و دستگاه‌های اجرایی این استان در روز شنبه چهارم بهمن‌ماه به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد و همه مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تعطیل شدند.

در اطلاعیه پنجشنبه شب ستاد مدیریت مصرف انرژی استان، آمده است: این اطلاعیه مشمول مدارس و مراکز آموزش عالی که آزمون های متمرکز دوره متوسطه دارند، نمی شود.

بر اساس این اطلاعیه، نحوه فعالیت کارکنان کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی به استثنای بخش های امدادی، درمانی و عملیاتی و بانکها به جز شعب منتخب به صورت دورکاری است.

علوی‌مقدم: ادارات و مراکز آموزشی خراسان شمالی شنبه تعطیل شد

سید مجتبی علوی‌مقدم در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با توجه به کاهش محسوس دما، برودت هوا و به‌منظور مدیریت مصرف انرژی و بنا به پیشنهاد کارگروه تأمین انرژی ستاد مدیریت بحران، روز شنبه تمامی ادارات و مؤسسات دولتی خراسان شمالی تعطیل بوده و شعب بانک‌ها به‌صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

وی افزود: همچنین تمامی مدارس، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های خراسان شمالی در این روز به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی فعالیت خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان از این تصمیم مستثنا بوده و طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

تعطیلی ادارات استان سمنان در روز شنبه؛ مدارس غیرحضوری شد

فرج الله ایلیات ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در حاشیه نماز جمعه سمنان اعلام کرد: فردا شنبه ادارات و بانک‌های استان تعطیل خواهند بود.

وی افزود: بر اساس تصمیم ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان سمنان و با اشاره به شرایط جوی، کاهش محسوس دما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی در سطح استان، اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان سمنان در روز شنبه ۴ بهمن ماه تعطیل خواهند بود.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه این تصمیم در راستای تأمین پایدار انرژی و جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات ضروری اتخاذ شده است، افزود: این تعطیلی شامل تمامی مراکز دولتی و عمومی استان می‌شود، اما مراکز درمانی، امدادرسان، واحدهای انتظامی، دستگاه‌های عملیاتی و شعب کشیک بانک‌ها از این تعطیلی مستثنا بوده و طبق برنامه‌های تعیین‌شده به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

ایلیات افزود: به همه دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده که در ایام تعطیلی و عدم حضور در اداره همه دستگاه های گرمایشی باید خاموش بوده و در صورت عدم صرفه جویی انرژی با ادارات متخلف برخورد خواهد شد.

وی با اشاره تعطیلی مهد کودک ها در روز شنبه گفت: در همین راستا فعالیت کلیه مدارس نیز در روز شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری در بستر فضای مجازی برگزار و از طریق آموزش و پرورش استان اطلاع رسانی می شد.

معاون عمرانی استاندار سمنان ادامه داد: فعالیت همه دانشگاه.های استان در روز شنبه ۴ بهمن با نظر روسای دانشگاه‌ها انجام خواهد شد.

تعطیلی ادارات، مدارس و مراکز آموزشی گلستان در پی برودت هوا

با توجه به برودت هوا در استان گلستان و سایر نقاط کشور و به‌منظور پایداری شبکه گاز سراسری، کمیته شرایط اضطراری ستاد مدیریت مصرف انرژی استان با تعطیلی گسترده دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.

بر این اساس و با عنایت به درخواست شرکت گاز استان، کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر واحدها، به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان، فردا شنبه ۴ بهمن‌ماه تعطیل خواهند بود.

همچنین مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در سراسر استان گلستان در این روز تعطیل است. مراکز خدمات ضروری، امدادی و درمانی از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

ادارات و مدارس مازندران روز شنبه تعطیل است

عیسی قاسمی طوسی افزود: به‌دلیل حفظ و پایداری شبکه خانگی گاز، کمیته اضطرار ستاد مدیریت بحران استان مازندران تصمیم به تعطیلی در روز شنبه گرفته است.

وی گفت: روز شنبه چهارم بهمن ماه تمامی مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، بانک‌ها و مراکز دولتی و غیر دولتی استان به‌جز مراکز خدمات‌رسان تعطیل هستند.

مدارس شهرستان های تهران فردا شنبه غیرحضوری شد

اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران اعلام کرده است که به‌دنبال تداوم برودت هوا و با هماهنگی استانداری تهران و ستاد مدیریت بحران، تمامی مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه شهرستان های استان تهران، روز شنبه ۴ بهمن‌ماه به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

بر اساس این اطلاعیه، آموزش دانش‌آموزان در این روز از طریق بستر آموزشی «شاد» ادامه خواهد یافت و مدارس موظف‌اند برنامه‌های آموزشی خود را مطابق دستورالعمل‌های اعلام‌شده اجرا کنند.

در این گزارش همچنین از مدیران مدارس خواسته شده است با توجه به تعطیلی آموزش حضوری، نسبت به صرفه‌جویی در مصرف انرژی اقدام کرده و تمامی سیستم‌های گرمایشی و روشنایی غیرضروری مدارس را خاموش کنند.

به گفته آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران، امتحانات داخلی مدارس در روز شنبه لغو شده و زمان‌بندی جدید برگزاری این امتحانات، متعاقباً از سوی شورای مدارس به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای آنان خواهد رسید.

در روزهای اخیر، کاهش محسوس دما و تداوم شرایط سرد جوی در برخی مناطق استان تهران، باعث اتخاذ تصمیم‌های مشابهی برای کاهش تردد و مدیریت مصرف انرژی شده است. پیش‌بینی‌های هواشناسی نیز از ادامه این وضعیت در روزهای آینده حکایت دارد.

مدارس تهران غیرحضوری شد

اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش شهر تهران اعلام کرد: با هماهنگی استانداری و ستاد مدیریت بحران، آموزش در تمامی مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه شهر تهران، فردا، شنبه ۴ بهمن‌ماه، به‌صورت غیرحضوری و در بستر شاد دنبال خواهد شد.

از کلیه مدارس درخواست می‌شود ضمن رعایت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تمامی سیستم‌های گرمایشی و روشنایی غیرضروری خود را خاموش کنند.

شایان ذکر است، امتحانات داخلی لغو و برنامه زمان‌بندی ادامه امتحانات مدارس متعاقباً از سوی شورای مدارس به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای آنان خواهد رسید.

برخی مدارس گیلان فردا مجازی شدند

آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: تمامی مقاطع تحصیلی در خورگام، عمارلو و دیلمان فردا شنبه ۴ بهمن ماه به دلیل بارش برف و یخبندان تعطیل است و آموزش در بستر شاد انجام می‌شود.

هر گونه تعطیلی یا مجازی شدن فعالیت‌های آموزشی مدارس اطلاع رسانی خواهد شد.

تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان قزوین روز شنبه غیرحضوری شد

جواد حق‌لطفی اظهار داشت: به منظور کنترل و مدیریت بهینه مصرف انرژی، تمامی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان قزوین روز شنبه، ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

وی افزود: مدارس دارای برنامه امتحانی، آزمون‌های خود را مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده و با نظر مدیریت آموزش و پرورش برگزار خواهند کرد.

حق‌لطفی همچنین اعلام کرد: مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش در این روز تعطیل خواهند بود و کارمندان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی که دارای فرزند زیر ۶ سال هستند، به‌صورت دورکاری فعالیت خواهند داشت.

معاون استاندار تصریح کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه روز شنبه دایر خواهند بود و خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه انجام می‌شود.

وی در پایان از شهروندان خواست با کاهش مصرف‌های غیرضروری، تنظیم دمای وسایل گرمایشی، رعایت الگوی مصرف گاز و برق و همکاری با دستگاه‌های خدمات‌رسان، نقش مؤثری در پایداری شبکه انرژی ایفا کنند تا امکان ارائه خدمات پایدار به تمامی مشترکان فراهم شود.

غیرحضوری شدن مدارس و تاخیر ۲ ساعته ادارات در ۱۱ شهرستان کرمانشاه

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش‌های سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم برودت هوا، سرمای شدید و لزوم مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و با موافقت استاندار کرمانشاه، فعالیت تمامی مدارس استان در دو نوبت صبح و عصر، به‌جز شهرستان‌های سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب، در روز شنبه چهارم بهمن ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد برگزار خواهد شد.

وی افزود: مدارس بخش گواور و دهستان چله در شهرستان گیلانغرب نیز مشمول این مصوبه بوده و فعالیت آموزشی آن‌ها در این روز به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در ادامه با اشاره به وضعیت ادارات و بانک‌ها تصریح کرد: ادارات و نهادهای دولتی و همچنین تمامی بانک‌های استان، به‌جز شهرستان‌های سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب، فردا با دو ساعت تأخیر و از ساعت ۱۰ صبح فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

حیدری خاطرنشان کرد: مراکز درمانی، بهداشتی، امدادی و خدماتی استان از این تأخیر دو ساعته مستثنا هستند و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت، اما این تأخیر شامل بخش گواور و دهستان چله نیز می‌شود.

وی در پایان هدف از اتخاذ این تصمیم را حفظ ایمنی شهروندان، مدیریت مصرف انرژی و کاهش تبعات ناشی از سرمای شدید عنوان کرد.

گیلان فردا شنبه تعطیل شد

آرش فرزام صفت دقایقی پیش با اشاره به تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان گفت: همه ادارات، دستگاه های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و بانک‌ها به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها برای روز شنبه چهارم بهمن ماه تعطیل است.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان به هم استانی ها توصیه کرده است به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه جویی را بعمل آورند.

تمام مدارس البرز شنبه ۴ بهمن‌ماه غیرحضوری شد

علی صفری در اطلاعیه‌ای اضطراری از غیرحضوری شدن تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان برای روز شنبه چهارم بهمن‌ماه خبر داد.

وی دلیل این تصمیم را کاهش شدید دما، بارش برف و در پی آن افت قابل‌توجه فشار گاز عنوان کرد و گفت: با توجه به این شرایط، کلیه مدارس استان البرز در تمام مقاطع، چه در نوبت صبح و چه در نوبت بعدازظهر، فردا غیرحضوری خواهند بود.

صفری افزود: مادرانی که دارای فرزند مهدکودکی، پیش‌دبستانی و دبستانی دارند از دورکاری استفاده نمایند و آزمون‌های داخلی دانش آموزان نیز در هفته آینده با نظر خود آموزش‌وپرورش و مدرسه برگزار می‌شود.

او اظهار داشت: اعلام خبر تعطیلی‌ها و یا دورکاری و موارد مشابه توسط روابط عمومی استانداری البرز و صداوسیما به‌منزله ابلاغ رسمی بوده و همه دستگاه‌های اداری و اجرایی و خدماتی استان در همه سطوح موظف به اجرای آن می‌باشند.

به گزارش روابط عمومی استانداری البرز، این تصمیم باهدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و جلوگیری از پیامدهای ناشی از سرمازدگی و کمبود سوخت گرمایشی در مراکز آموزشی اتخاذشده است.

سرمای سوزان تهران؛ ادارات را تعطیل و مدارس را شنبه غیرحضوری کرد

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی و پیش‌بینی تداوم برودت هوا طی روزهای آینده و بنا به مصوبه کارگروه مصرف بهینه انرژی استان تهران، کلیه ادارات و مؤسسات دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در سراسر استان تهران، تعطیل و مدارس(طبق اعلامیه آموزش و پرورش، غیر حضوری و مجازی و در بستر شاد)، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر حضوری در روز شنبه چهارم بهمن‌ماه اعلام می‌شود.

این تعطیلی شامل بازار بورس، مراکز درمانی، امدادرسانی، انتظامی و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها نخواهد بود و این مراکز طبق روال معمول به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

شایان ذکر است، زمان‌بندی ادامه امتحانات مدارس و دانشگاه ها متعاقباً از سوی ادارات آموزش‌وپرورش، مدارس و دانشگاه ها به اطلاع دانش‌آموزان، اولیا و دانشجویان خواهد رسید.

همچنین مقتضی است که کلیه ادارات و مؤسسات دولتی نسبت به خاموش نگه داشتن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی در روز تعطیل اقدام کنند.

از شهروندان گرامی نیز تقاضا می‌شود به‌منظور جلوگیری از افت فشار گاز و قطعی برق و در راستای رعایت رفاه حال هموطنان عزیز، حداکثر صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق را مدنظر قرار دهند.

ادارات همدان با دو ساعت تأخیر آغاز به کار می‌کنند

در پی تداوم شرایط جوی نامساعد شامل بارش برف و کاهش محسوس دما در سطح استان، کلیه ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی همدان به استثنای مراکز درمانی، امدادی و خدماتی، روز شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴ با دو ساعت تأخیر آغاز به کار خواهند کرد.

بر اساس این اطلاعیه، آموزش مدارس در تمامی مقاطع و نوبت‌ها (صبح و بعدازظهر) نیز به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه بر لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید شده و از مدیران ادارات و مدارس خواسته شده نسبت به کنترل و خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی، نظارت جدی به عمل آورند.

این تصمیمات با هدف حفظ سلامت شهروندان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اتخاذ شده است.