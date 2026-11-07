به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی همتی فر، با صدور پیامی درگذشت استاد منصور انوری، نویسنده متعهد و انقلابی دفاع مقدس را تسلیت گفت.

متن پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً»

قلم، از چرخ بازایستاد؛ اما مسیرِ «جاده جنگ» باز مانده است.

استاد منصور انوری، راوی صادق حماسه و از پرچمداران ادبیات مقاومت، به ملکوت پیوست. او که بیش از سی سال، با دلی روشن و قلمی روان، روایت‌گر تاریخ معاصر ایران و دفاع مقدس بود، اثری ماندگار از خود به یادگار نهاد؛ مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ»، که سندی ادبی بر تحولات سیاسی و اجتماعی این مرز و بوم است.

«قربانگاه عشق»، «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد»، «قلب تپنده»، «بر فراز آشیانه عنقا» و آثار متعدد تلویزیونی، هدایای او به فرهنگ این سرزمین‌اند.

مرحوم انوری چنان دلباخته فرهنگ و روایت ارزش های این مرز وبوم بود که حتی در روزهای بیماری نیز از سنگر قلم دل برنداشت و تا آخرین نفس، خدمتگزار ارزش‌ها ماند.

این ضایعه بزرگ را به جامعه فرهنگی و ادبی کشور و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفته، برای آن فقید سفرکرده، علو درجات و همجواری با شهدا و صالحان، و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت داریم.