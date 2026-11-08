به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقان پور اظهار کرد: کاهش ۱۵ درجه ای دمای هوا همه مناطق خراسان رضوی به ویژه شهرستانهای قوچان، کلات، درگز، نیشابور، صالح آباد، فریمان و مشهد را تحت ثاثیر قرار می دهد.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی افزود: با روند کاهش دما احتمال رگبار باران، وزش باد و در نواحی مستعد با گردو خاک ومه دور از انتظار نبوده بر همین اساس هشدار سطح زرد صادر شده است.

وی گفت: گرفتگی معابر، احتمال جاری شده رواناب، صاعقه، یخ زدگی و لغزندگی محورهای کوهستانی، اختلال در سیستم حمل و نقل، ورزش باد شدید موقتی، احتمال شکستگی درختان کهنسال و فرسوده و خسارت به سازه های موقت پیش بینی می شود.

دهقان پور با اشاره به پیامدهای احتمالی این سامانه افزود: اختلال در تردد جاده‌ای و ناوگان حمل‌ و نقل، کاهش دید، افزایش مصرف حامل‌ های انرژی و خسارت به محصولات کشاورزی از آثار احتمالی فعالیت این سامانه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی تأکید کرد: شهروندان از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ ها و مسیل‌ ها خودداری کنند همچنین احتیاط در تردد جاده‌ای، احتیاط در فعالیت های کوهنوردی و طبیعت گردی، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، آماده‌ سازی تجهیزات امدادی و اجرایی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارت به محصولات کشاورزی ضروری است.