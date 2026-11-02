به گزارش خبرنگار مهر، از امروز تا صبح پنجشنبه، وضعیت جوی استان به تناوب ناپایدار خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و بارشهای رگباری پیشبینی میشود.
همچنین پیش از آغاز بارشها، وزش باد شدید موقتی و خیزش گردوخاک در سطح استان دور از انتظار نیست.
از بعدازظهر سهشنبه تا چهارشنبه بر شدت و گستره بارشها در استان افزوده میشود. در این بازه زمانی، بهویژه در نیمه شمالی خراسان رضوی، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها و مسیرها وجود دارد. همچنین در نقاط مستعد، وقوع تگرگ و رعدوبرق پیشبینی شده است.
از امروز تا صبح پنجشنبه بهطور موقت کاهش نسبی دما در استان رخ میدهد، اما این کاهش محسوس نخواهد بود و از ظهر پنجشنبه روند افزایش دما آغاز میشود که در این خصوص هشدار سطح زرد شماره ۴۰ هواشناسی خراسان رضوی نیز روز گذشته از سوی مرکز پیشبینی استان صادر شده است.
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