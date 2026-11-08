به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین آمار مرکز پیش‌بینی هواشناسی از میزان بارندگی ایستگاه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف استان، بارش‌های قابل‌توجهی را به همراه داشته است.

بر اساس گزارش بارش ایستگاه‌های هواشناسی تا ساعت ۶:۳۰ صبح روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ایستگاه امامزاده علی با ثبت ۱۲۱ میلی‌متر بارندگی در صدر ایستگاه‌های استان قرار گرفت.

پس از آن، ایستگاه درغک با ۱۱۹ میلی‌متر و دهدشت با ۱۰۳.۳ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را ثبت کردند.

همچنین در ایستگاه قلعه رئیسی ۹۶.۸ میلی‌متر، تنگ رواق ۹۴ میلی‌متر، امامزاده پهلوان ۹۲ میلی‌متر، ماشمی زیلایی ۸۶ میلی‌متر، دیشموک ۸۴ میلی‌متر و چرام ۸۲ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، میزان بارش در سپیدار ۷۶ میلی‌متر، چیتاب ۷۵.۲ میلی‌متر، دشت‌روم ۷۵ میلی‌متر، مارگون و ممبی هر کدام ۷۴ میلی‌متر، لنده ۷۲ میلی‌متر، سوق ۷۱.۵ میلی‌متر و خیمند ۷۰ میلی‌متر گزارش شده است.

در سایر ایستگاه‌ها نیز بارش‌های قابل‌توجهی ثبت شده است؛ به‌طوری‌که میزان بارندگی در برم سبز ۶۶ میلی‌متر، پاتاوه ۶۲.۵ میلی‌متر، تنگ پیرزال ۶۱ میلی‌متر، قلعه دختر ۵۹ میلی‌متر و سی‌سخت و دلی خمسیر هر کدام ۵۷ میلی‌متر بوده است.

در شهر یاسوج نیز ایستگاه فرودگاه ۴۰.۲ میلی‌متر و ایستگاه دولت‌آباد ۱۵.۷ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده‌اند. همچنین میزان بارش در سرآسیاب یوسفی ۳۹ میلی‌متر، کاکان منصورخانی ۳۶ میلی‌متر، سرفاریاب ۵۰ میلی‌متر، کریک و گنجگون هر کدام ۵۴ میلی‌متر و ستکان ۵۵ میلی‌متر گزارش شده است.

کمترین میزان بارندگی در میان ایستگاه‌های اعلام‌شده مربوط به لیشتر با ۲.۱ میلی‌متر بوده است.

این آمار بیانگر توزیع متفاوت بارندگی در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد و ثبت بارش‌های بیش از ۱۰۰ میلی‌متر در چند ایستگاه استان است.