به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان اعلام کرد هدف‌گذاری وزارت دفاع این کشور، اتخاذ تصمیمی راهبردی درباره آینده برنامه جنگنده نسل ششم تا پایان سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ است.

پیستوریوس در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای فونکه گفت دو گزینه اصلی برای آلمان مطرح است: نخست، پیوستن به برنامه جهانی توسعه هواپیمای رزمی (GCAP) که با مشارکت انگلیس، ایتالیا و ژاپن دنبال می‌شود و دوم، همکاری شرکت ایرباس با دیگر شرکای اروپایی برای طراحی و ساخت یک جنگنده جدید.

وزیر دفاع آلمان با اشاره به مذاکرات درباره پیوستن به برنامه جهانی توسعه هواپیمای رزمی تأکید کرد که برلین باید بررسی کند آیا ورود این کشور به پروژه می‌تواند موجب تأخیر در اجرای برنامه شود یا خیر؛ تأخیری که ممکن است برای سایر مشارکت‌کنندگان قابل قبول نباشد.

وی همچنین علاقه‌مندی خود را به ایفای نقش صنعت هوانوردی آلمان در پروژه ساخت جنگنده نسل آینده اعلام کرد، اما گفت شرکت‌های این کشور به‌تنهایی توانایی پیشبرد چنین طرحی را ندارند.

برنامه سامانه نبرد هوایی آینده (FCAS) از سال ۲۰۱۷ با مشارکت آلمان، فرانسه و اسپانیا برای توسعه سامانه‌ای رزمی شامل جنگنده نسل جدید، پهپادهای همراه و شبکه ارتباطی و فرماندهی یکپارچه آغاز شد. اختلاف میان شرکت‌های ایرباس و داسو درباره تقسیم مسئولیت‌های صنعتی و سهم هر طرف در طراحی جنگنده، توسعه بخش سرنشین‌دار این برنامه را با بن‌بست مواجه کرد.

پس از ناکامی در پیشبرد این بخش از پروژه، آلمان گزینه‌های دیگری از جمله پیوستن به برنامه GCAP یا توسعه طرحی با محوریت ایرباس و همکاری دیگر شرکای اروپایی را بررسی می‌کند. جنگنده مشترک انگلیس، ایتالیا و ژاپن قرار است از سال ۲۰۳۵ عملیاتی شود.