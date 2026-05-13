۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

رهگیری دو جنگنده آمریکایی توسط اتریش

ارتش اتریش دو جنگنده آمریکایی را که بدون اجازه وارد فضای هوایی آن شده بودند رهگیری و به آلمان هدایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تایمز، وزارت دفاع اتریش اعلام کرد دو فروند هواپیمای نظامی آمریکایی پس از پرواز بر فراز مناطقی از اتریش توسط جنگنده‌های یوروفایتر رهگیری و به سمت آلمان بازگردانده شدند.

مقام‌های اتریشی تصریح کردند این موضوع از مسیر دیپلماتیک پیگیری خواهد شد و واکنش نظامی در دستور کار نبوده است.

این هواپیماها پس از آن رهگیری شدند که بدون دریافت مجوز دیپلماتیک لازم بر فراز آلپ به برواز درآمدند.

اتریش عضو ناتو نیست و ورود هواپیماهای خارجی به فضای هوایی آن نیازمند کسب مجوز از وزارت خارجه این کشور است.

