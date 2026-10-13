تعطیلی فرودگاه نورنبرگ آلمان به دلیل احتمال وقوع وضعیت اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پلیس آلمان روز سه‌شنبه فرودگاه آلبرشت دورر در شهر نورنبرگ را به‌طور موقت تعطیل و فعالیت‌های آن را متوقف کرد. این اقدام در پی احتمال وقوع وضعیت اضطراری در پروازی ورودی از یونان انجام شد.

سخنگوی پلیس اعلام کرد که احتمال وقوع وضعیت اضطراری حین پرواز مطرح شده، اما این موضوع هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

این تدابیر امنیتی اندکی پیش از فرود برنامه‌ریزی‌شده هواپیمایی که از جزیره کورفو در یونان پرواز کرده بود، اجرا شد. به گفته مسئولان فرودگاه، هواپیما به سلامت به زمین نشست.

خبرگزاری آلمان گزارش داد که خلبان هواپیما هنگام پرواز کد اضطراری ارسال کرده بود و پس از آن، جنگنده‌های یوروفایتر نیروی هوایی آلمان برای همراهی هواپیما به پرواز درآمدند.

این حادثه در حالی رخ داد که صبح سه‌شنبه نیز سه خلبان شرکت‌های هواپیمایی به‌طور مستقل از مشاهده احتمالی یک پهپاد در نزدیکی فرودگاه، هنگام برخاستن و فرود هواپیماها، خبر داده بودند.

پلیس مرزبانی آلمان با همکاری مسئولان کنترل ترافیک هوایی و مدیریت فرودگاه، جست‌وجویی را با استفاده از یک بالگرد پلیس آغاز کرد، اما هیچ پهپادی پیدا نشد. این رویداد موجب تأخیر جزئی در شش پرواز، شامل دو پرواز ورودی و چهار پرواز خروجی شد؛ با این حال، پس از پایان عملیات جست‌وجو، فعالیت عادی فرودگاه از سر گرفته شد.