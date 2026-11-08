احسان کرم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: هشدارهای هواشناسی درباره وقوع پدیده ال‌نینو از ماه‌ها قبل دریافت شده بود و از ماه‌های پایانی تابستان، جلسات مدیریت بحران به ریاست استاندار در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار شد.

وی افزود: با نزدیک شدن به فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدارهای نارنجی و قرمز، از روز سه‌شنبه جلسات اضطراری مدیریت بحران با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران ۱۲ شهرستان به‌صورت مستمر برگزار شد.

ثبت بارش ۱۸۱ میلی‌متری در سپیددشت

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به شدت بارندگی‌ها در استان عنوان کرد: طی ۴۲ ساعت، میزان بارش در سپیددشت به ۱۸۱ میلی‌متر و در شول‌آباد به ۱۸۰ میلی‌متر رسید، در حالی که میانگین بارندگی استان در این مدت ۵۱ میلی‌متر ثبت شد.

کرم‌زاده با بیان اینکه محورهای اصلی مواصلاتی استان باز هستند، گفت: بر اثر رانش زمین و جاری شدن روان‌آب‌ها، راه دسترسی ۱۲۰ روستا در بخش پاپی خرم‌آباد و ۵۰ روستا در بخش زز و ماهرو الیگودرز مسدود شد که عملیات بازگشایی این مسیرها با استقرار ماشین‌آلات سنگین راهداری ادامه دارد.

وی ادامه داد: تا زمان انجام این گفت‌وگو، ۱۵ مسیر روستایی در بخش زز و ماهرو بازگشایی شده بود و پیش‌بینی می‌شد تا ساعت یک بامداد ۲۵ راه روستایی دیگر نیز بازگشایی شود.

استقرار نیروهای راهداری در محورهای برف‌گیر

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به بارش نخستین برف پاییزی در گردنه گله‌بادوش الیگودرز افزود: از مجموع بیش از ۹ هزار کیلومتر راه استان، حدود ۶ هزار کیلومتر در مناطق برف‌گیر قرار دارد و نیروهای راهداری برای مدیریت شرایط در محورهای مختلف مستقر شده‌اند.

کرم‌زاده همچنین درباره اختلال در تردد ریلی بیان کرد: با پیش‌بینی احتمال انسداد خط راه‌آهن شمال به جنوب در محدوده بخش پاپی، تمهیدات لازم از قبل اندیشیده شده بود و پس از بروز اختلال، ۴۴ دستگاه اتوبوس و میدل‌باس به ایستگاه راه‌آهن دورود اعزام شدند.

وی افزود: یک‌هزار و ۲۶۴ مسافر به مقاصد خود در شهرهای اندیمشک، اهواز، دزفول و خرمشهر منتقل شدند. همچنین بررسی‌های ایمنی خط ریلی انجام شده و زمان ازسرگیری حرکت قطارها با توجه به شرایط جوی و ایمنی مسیر تعیین می‌شود.

قطعی برق ۹۰ روستا و گاز هفت روستا

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با تشریح خسارات واردشده به زیرساخت‌های استان گفت: در پی بارندگی‌ها، گاز هفت روستا با حدود ۳۰۰ مشترک در بخش پاپی قطع شده و برق ۵۰ روستا در پاپی و ۴۰ روستا در زز و ماهرو نیز دچار قطعی شده است.

کرم‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برقراری مجدد خدمات اظهار کرد: تا زمان انجام این گفت‌وگو، برق سه روستا وصل شده بود و گروه‌های عملیاتی برق و گاز برای رفع مشکلات و برقراری مجدد خدمات، پس از بازگشایی مسیرها در مناطق مستقر هستند.

وی درباره خسارات واردشده به مردم نیز گفت: گزارش‌های اولیه از آسیب به تعدادی از منازل مسکونی و تلف شدن تعدادی دام در مناطق پاپی و زز و ماهرو حکایت دارد و میزان دقیق خسارات پس از ارزیابی‌های میدانی و تکمیل گزارش‌ها اعلام خواهد شد.

پیش‌بینی بارش ۱۰۰ میلی‌متری دیگر در جنوب و شرق لرستان

کرم‌زاده با هشدار نسبت به ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان عنوان کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، فعالیت این سامانه تا ظهر فردا و با شدت کمتر تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و در برخی نقاط جنوب‌شرق، شرق و جنوب استان و محدوده جنوبی پلدختر احتمال بارش‌های نقطه‌ای و رگباری تا حدود ۱۰۰ میلی‌متر دیگر وجود دارد.

وی با تأکید بر اشباع شدن خاک در پی بارندگی‌های اخیر افزود: با کاهش ظرفیت نفوذپذیری خاک، احتمال تشدید روان‌آب‌ها و وقوع سیلاب وجود دارد؛ بنابراین شهروندان باید از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات و انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان همچنین از عشایر و دامداران خواست از استقرار دام‌ها در مناطق مستعد سیلاب پرهیز کنند و هشدارهای مدیریت بحران را جدی بگیرند.

لایروبی ۵۰ کیلومتر رودخانه شهری؛ تیره‌رود پس از ۲۳ سال پاکسازی شد

کرم‌زاده در ادامه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه مدیریت رودخانه‌ها و کنترل سیلاب اظهار کرد: طی سه ماه اخیر، بیش از ۵۰ کیلومتر از رودخانه‌های عبوری از محدوده‌های شهری و بیش از سه‌هزار دهانه پل با همکاری دستگاه‌های مرتبط پاکسازی و تنقیه شده است.

وی افزود: حجم عملیات لایروبی در این مدت حدود چهار برابر مدت مشابه سال‌های گذشته بوده و رودخانه تیره‌رود در محدوده شهر دورود نیز پس از ۲۳ سال به‌طور کامل لایروبی شده است.