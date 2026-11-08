https://mehrnews.com/x3dy6C ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱ کد مطلب 7003942 استانها کردستان استانها کردستان ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱ بارش باران پاییزی در بیجار بیجار- با بارش باران، بیجار حالوهوای پاییزی به خود گرفته و طراوت خاصی در شهر نمایان است. دریافت 11 MB کد مطلب 7003942 کپی شد مطالب مرتبط طراوت باران پاییزی به طبیعت شهر یاسوج بارشهای قم تا دوشنبه ادامه دارد؛ وزش باد شدید در راه است بارش شدید باران در آبپخش ۹۰ روستای لرستان درگیر قطعی برق شدند؛ انسداد راه دسترسی ۱۷۰ روستا برچسبها بیجار بارش باران باران
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