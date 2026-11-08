محمد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته در وزارت خانه تصمیم گرفته شد که برای رونق بیشتر گردشگری خارجی از ظرفیت کشورهای همسایه و از جمله افغانستان برای گردشگری سیاحی استفاده شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی بیان کرد: دادن مجوز به آژانس ها در این حوزه منوط به آشنایی با کشور افغانستان و سابقه فعالیت در آنجا بود.

عرب با اشاره به محدودیت اولیه استان در معرفی دفاتر خدمات مسافرتی و پیگیری های انجام شده افزود: در شرایطی که تقریباً اعلام شده بود خراسان جنوبی سهمیه‌ای در این زمینه ندارد، توانستیم ظرف ۷۲ ساعت یک آژانس گردشگری استان را برای فعالیت در این حوزه معرفی کنیم و تأییدیه‌های لازم را برای آن دریافت کنیم.

وی ادامه داد: این آژانی در گذشته در زمینه گردشگری سلامت فعالیت داشت و حال مجوز ورود برای جذب گردشگر در حوزه سیاحی را گرفت.

ورود اولیه ۵۰ گردشگر افغانستانی

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: پس از انجام رایزنی با دستگاه‌های مربوط و باز شدن پنل ثبت اطلاعات، این آژانس توانست برای ورود گردشگران افغانستانی اقدام کند و در مهرماه، شاهد ورود گردشگران از طریق این دفتر به استان بودیم که در مرحله نخست، برای هر یک از آژانس‌های تأییدشده سهمیه ۵۰ نفر گردشگر در نظر گرفته شده بود.

وی از توسعه تعاملات با فعالان گردشگری افغانستان خبر داد و گفت: هم‌زمان با پیگیری دریافت مجوز، جلساتی با مدیران آژانس‌های گردشگری افغانستان برگزار کردیم و در قالب یک برنامه آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری، تعدادی از مدیران آژانس‌های این کشور را به خراسان جنوبی دعوت کردیم.

عرب افزود: این فعالان گردشگری در سفر به استان از ظرفیت‌های گردشگری بیرجند، فردوس، قاین و برخی دیگر از شهرها و مناطق گردشگری بازدید کردند تا با جاذبه‌ها و امکانات اقامتی خراسان جنوبی آشنا شوند.

به گفته وی، پس از آن نیز نشست‌هایی با این آژانس‌ها در استان و مشهد برگزار و زمینه همکاری و تعامل میان دفاتر خدمات مسافرتی خراسان جنوبی و افغانستان فراهم شد.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست ورود گردشگران، ۵۰ گردشگر افغانستانی به خراسان جنوبی سفر کردند، تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده و همکاری آژانس‌های داخلی و خارجی، این گردشگران در واحدهای اقامتی استان اسکان یافتند.

افزایش تعداد آژانس های گردشگری

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش تعداد دفاتر فعال در این حوزه گفت: در اواخر شهریورماه، فهرست دفاتر متقاضی جدید از استان درخواست شد و این بار به‌جای یک شرکت، چهار شرکت برای فعالیت در حوزه گردشگری افغانستان اعلام آمادگی کردند.

عرب ادامه داد: تعدادی از دفاتر خدمات مسافرتی استان نیز با همکاری در فرایند میزبانی از گردشگران مرحله نخست، تجربه لازم برای فعالیت در این بازار را به دست آوردند و با آژانس‌های افغانستانی ارتباط کاری برقرار کردند؛ در همین راستا، تفاهم‌نامه‌هایی میان شرکت‌های استان و دفاتر گردشگری افغانستان منعقد شد.

وی با اشاره به نتایج پیگیری‌های انجام‌شده در جریان سفر محسنی‌بندپی معاون وزارت میراث فرهنگی به استان اظهار کرد: در این مرحله پنج شرکت از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی معرفی شدند که مدارک چهار شرکت تکمیل و مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد یک آژانس دیگر نیز از سوی استاندار معرفی شود.

عرب افزود: بر این اساس، خراسان جنوبی در مجموع پنج آژانس گردشگری برای فعالیت در حوزه جذب گردشگر از افغانستان خواهد داشت و این دفاتر پس از طی مراحل قانونی، امکان فعالیت در این زمینه را پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سهمیه نهایی این دفاتر هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است، گفت: بر اساس وعده‌های مطرح‌شده از سوی وزارت میراث فرهنگی و در جریان سفر محسنی‌بندپی، قرار است پنج آژانس خراسان جنوبی در برنامه جذب گردشگران افغانستانی قرار بگیرند.

سهیمه هر آژانس برای جذب گردشگر هنوز قطعی نشده است

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: صحبت‌هایی درباره اختصاص سهمیه ۱۰۰ نفر برای هر آژانس نیز مطرح شده است که در صورت تحقق، امکان میزبانی از حدود ۵۰۰ گردشگر افغانستانی در یک بازه زمانی یک تا دو ماهه فراهم خواهد شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ورود این تعداد گردشگر خارجی می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری بین‌المللی استان داشته باشد و علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خراسان جنوبی، به رونق فعالیت هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تأسیسات گردشگری استان کمک کند.