به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه هفته گذشته معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه مدیران کل گردشگری داخلی و خارجی این وزارتخانه با هدف آشنایی هرچه بیشتر با ظرفیت‌های گردشگری داخلی و خارجی خراسان جنوبی به استان سفر کردند، اظهار کرد: بازدید از تأسیسات گردشگری، برگزاری جلسات با حضور فعالان این حوزه، بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در این شهرستان‌ها و همچنین بررسی میدانی این مسائل با هدف حل آن‌ها از جمله برنامه‌های مورد نظر در این سفر بود.

وی با بیان اینکه به دلیل وجود بروکراسی اداری، بسیاری از این مسائل را نمی‌توانستیم در مدت‌زمان کوتاهی حل کنیم، افزود: مدیرکل گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی نیز برای نخستین بار در مرز ماهیرود حضور پیدا کرد و از نزدیک با ظرفیت‌ها، مسائل و چالش‌های موجود با هدف توسعه گردشگری با افغانستان آشنا شد.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به‌زودی آسفالت راه ماهیرود به استان فراه افغانستان با حمایت استاندار تکمیل می‌شود، گفت: ۸۵ درصد گردشگران خارجی از مرزها و کشورهای همسایه به کشورهای مورد نظر خود وارد می‌شوند و حتی کشور بزرگی مانند چین نیز از این فرصت به‌خوبی برای جذب گردشگر استفاده می‌کند.

برآبادی خاطرنشان کرد: در ابتدا، هنگام انجام اقدامات برای ورود گردشگر از افغانستان، برخی به ما خرده می‌گرفتند و می‌گفتند به‌جای افغانستان، با برقراری ارتباط، زمینه جذب گردشگر از کشورهای اروپایی را به خراسان جنوبی فراهم کنید.

وی افزود: بسیاری از کشورها تنها ۱۵ درصد گردشگران را خارج از محدوده خود جذب می‌کنند. برای نخستین بار، ۵۰ نفر از افغانستان توسط یکی از دفاتر دارای مجوز، در قالب تور گردشگری وارد استان شدند و پیش از این اقدامی در این زمینه انجام نشده بود.

استفاده از مجوز گذر از مرز

برآبادی در ادامه با بیان اینکه این تنها آغاز راه در این زمینه است و باید نواقص و مشکلات را شناسایی و برطرف کنیم، یادآور شد: با وجود اینکه مجوز گذر از مرز را وزارت میراث فرهنگی به ۱۵ استان داده بود، تنها دو استان که یکی از آن‌ها خراسان جنوبی بود، از این مجوز برای جذب گردشگر خارجی استفاده کردند.

به گفته وی، پیش از این تنها یک آژانس گردشگری استان مجوز ورود گردشگر از افغانستان به استان را گرفته بود که در سفر معاون گردشگری وزارت مربوطه، با مجوز پنج آژانس گردشگری دیگر استان نیز موافقت شد که چهار آژانس از طریق اداره‌کل میراث فرهنگی استان و یک آژانس دیگر نیز از طریق استانداری برای این منظور به وزارت مربوطه معرفی می‌شوند.

لزوم پیگیری بخش خصوصی

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه ورود گردشگر از افغانستان اولویت نخست و از پاکستان به دلیل نداشتن مرز مشترک، اولویت دوم در این زمینه است، خاطرنشان کرد: صرف صدور مجوز در این زمینه مهم نیست، بلکه بخش خصوصی باید پیگیری لازم را برای ورود گردشگر به خراسان جنوبی انجام دهد.

وی گفت: با هدف توسعه گردشگری خارجی، فعالان دفاتر و راهنمایان گردشگری خارجی در جلسه‌ای با مدیرکل گردشگری خارجی، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.

برآبادی با اشاره به سفر معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی به طبس اظهار کرد: وی در جریان این سفر از هتل‌های طبس و روستای جهانی اصفهک بازدید کرد.

وی ادامه داد: در این بازدید، فعالان گردشگری اصفهک با اشاره به ضرورت جلوگیری از گرفتار شدن این روستای جهانی به سرنوشت خراشاد، مشکلات خود در زمینه تأمین زیرساخت‌هایی از جمله برق و محوطه‌سازی را مطرح کردند.

به گفته برابادی، مقرر شد این مسائل در جلسه‌ای با حضور مسئولان استانی، نماینده شهرستان در مجلس و نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

میز گردشگری ادبی

وی با اشاره به حضور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در خوسف و همچنین حضور وی در آرامگاه ابن‌حسام، یادآور شد: با هدف توسعه گردشگری ادبی با مرکزیت آرامگاه ابن‌حسام، میز گردشگری ادبی برای انجام اقدامات لازم در استان تشکیل می‌شود.

برآبادی با بیان اینکه در جلسه‌ای با فرماندار و نماینده این شهرستان نیز مقرر شد پیگیری‌های لازم برای ثبت جهانی دیوان ابن‌حسام انجام شود، اظهار کرد: همچنین معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی از هتل نیمه‌تمام قاین که از ۱۵ سال پیش کار احداث آن شروع شده و ظرفیت‌های گردشگری شهر بیرجند بازدید کرد و قول داد در تهران برای حل مشکلات موجود در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

مطالعات طرح جامع گردشگری خراسان جنوبی

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در ادامه به برگزاری جلسه ستاد خدمات سفر استان با حضور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و دستگاه‌های مربوطه و همچنین برگزاری جلسه دیدار وی با فعالان حوزه گردشگری استان اشاره کرد و افزود: معاون وزیر میراث فرهنگی خواستار مطالعات طرح جامع گردشگری خراسان جنوبی و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در این زمینه در بودجه سال آینده شد.

وی همچنین از طرح موضوع جشنواره عناب در سطح وزارتخانه خبر داد و افزود: ظرفیت‌های این محصول بومی باید به‌صورت علمی و پژوهشی شناسایی و معرفی شود تا در صورت فراهم شدن شرایط، زمینه ثبت و معرفی گسترده‌تر جشنواره عناب در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.

برآبادی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره داشته‌های فرهنگی و گردشگری استان گفت: خراسان جنوبی ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه محصولات بومی، آیین‌ها و میراث ناملموس دارد و معرفی درست این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه رسانه‌ها و مجموعه‌های مرتبط با بخش کشاورزی است.

رونمایی از لوح منظر آسمان تاریک سه‌قلعه

وی از رونمایی لوح منظر آسمان تاریک بیابان سه‌قلعه به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های این سفر خبر داد و گفت: این ظرفیت طبیعی می‌تواند زمینه توسعه گردشگری نجومی در استان را فراهم کند و باید برای معرفی و بهره‌برداری مناسب از آن برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل هوایی استان گفت: محدودیت پروازها یکی از موانع جدی توسعه گردشگری خراسان جنوبی است؛ به‌گونه‌ای که حتی برنامه‌ریزی برای سفر مسئولان ملی به استان نیز بارها به دلیل مشکلات پروازی با تغییر مواجه شده است.

وی افزود: در نشست ستاد خدمات سفر استان، موضوع پروازها با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط از جمله فرودگاه‌ها و راه و شهرسازی مطرح شد و ضرورت تقویت پروازهای استان مورد تأکید قرار گرفت.

برآبادی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری بدون فراهم بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست و دسترسی آسان گردشگران به استان یکی از الزامات اصلی رونق این بخش به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در معرفی جاذبه‌های گردشگری استان گفت: معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی است و صرف برگزاری جشنواره یا ثبت آثار برای معرفی جاذبه‌های موجود در خراسان جنوبی کافی نیست.