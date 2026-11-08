به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت و آرامش شهروندان، سی‌ویکمین طرح آرامش در شهر با محوریت برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر، با حضور چندین اکیپ از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان‌های تابعه در سطح اسفراین اجرا شد.

وی با اشاره به کشفیات این طرح افزود: مأموران با هماهنگی قضایی و در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۷ کیلو و ۹۶۸ گرم انواع مواد مخدر، ۱۰۹ عدد انواع قرص مخدر و مقادیری اقلام ممنوعه کشف کردند.

فرمانده انتظامی اسفراین بیان کرد: در این عملیات سه دستگاه خودرو نیز توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.