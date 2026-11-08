به گزارش خبرگزاری مهر، حکم اعدام «حسن دیوبند»؛ «حمید کاظمی» و «رضا زنگنه» به اتهام «مشارکت در اقدام عملیاتی برای رژیم منحوس صهیونیست و آمریکا و گروه‌های متخاصم موضوع قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»؛ با توجه به حضور فعال و مسلحانه در اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی اجرا شد.

در جریان کودتای ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته در کرج، اغتشاشگران اقدام به حمله به اماکن عمومی و دولتی، حمله به شهروندان، تخریب اموال عمومی و تخریب پست برق یکی از مناطق کرج کردند که همین اقدامات ضمن آسیب به تاسیسات عمومی موجب ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم و قطع برق منطقه شد.

با گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و در پی اقدامات فنی و بررسی‌های اطلاعاتی، مشخص شد شخصی به نام «حسن دیوبند» ضمن شرکت در اغتشاشات، اقدام به آتش زدن و تخریب اموال عمومی و تحریک مردم و جوانان برای تخریب اموال عمومی در کرج کرده است و در این راستا، پرونده قضایی در دادگستری کل استان البرز تشکیل و با دستور قضایی، در ۲۱ دی ماه دستگیر و به تدریج و با ادامه تحقیقات، ۱۰ متهم دیگر که تحت نظارت وی در اغتشاشات مشارکت داشتند شناسایی و بازداشت شدند.

حضور مسلحانه در کودتای دی ماه

بر اساس تحقیقات جامع به عمل آمده مشخص شد در پی فراخوان دولت‌ها و گروه‌های معاند برای حضور در کودتا و اغتشاشات دی سال ۱۴۰۴ که بنابر اعلام و اعتراف حاکمان و رسانه‌های رژیم‌های صهیونیستی و آمریکا، با طراحی و برنامه‌ریزی آنان بوده است این افراد با چاقو، قمه، دو قبضه سلاح شکاری (به همراه ۱۵۰ فشنگ ساچمه‌ای که بعدا کشف شد)، ساخت و استفاده از کوکتل مولوتف و نارنجک‌های دست ساز، در اغتشاشات مشارکت داشته‌اند.

اقدامات آنها شامل تخریب پست برق و قطع جریان برق برخی مناطق کرج، شکستن دوربین‌های مداربسته خیابان و ساختمان‌های عمومی، تخریب اماکن عمومی، ورود به آنها و تخریب و آتش سوزی بوده است.

حضور فعالانه در اغتشاشات بر اساس آموزش‌های دریافتی

یکی از نکات قابل توجه در این پرونده حضور متهمان در اغتشاشات و تخریب اموال عمومی با تصمیم و هماهنگی قبلی بوده و با توجه به آموزش‌هایی که دریافت کرده بودند به منظور عدم شناسایی، بدون تلفن همراه و با لباس‌های مشکی و ماسک در اغتشاشات مشارکت داشتند و حتی تخریب پست یکی از مناطق کرج برای ایجاد مانع در شناسایی مهاجمان و اغتشاشگران بود؛ البته همه عوامل فعال در اغتشاشات، با وجود همه تدابیری که داشتند با اقدامات فنی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (ع) در اداره کل اطلاعات استان البرز و دستورات قضایی صادره شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده مشخص شد سرکرده این گروه و متهم ردیف اول «حسن دیوبند» که مسئولیت مدیریت و هدایت اقدامات مجرمانه کارکنان تعمیرگاه را داشته است پس از هماهنگی و مشورت و ایجاد تعهد به شرکت همه کارکنان خود در اغتشاشات، با انتساب الفاظ رکیک و فحش ناموسی در صورت عدم شرکت، همه را ملزم به حضور فعال در کودتا و اغتشاشات می‌کند.

اقدامات در اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی

بر اساس اقاریر، مستندات و فیلم‌های دوربین‌های مداربسته؛ متهمان ردیف اول تا سوم به نام «حسن دیوبند»؛ «حمید کاظمی» و «رضا زنگنه» به همراه سایر متهمان با توجه به فراخوان معاندین و پس از هماهنگی و تصمیم قبلی؛ در شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی، در حالی که انواع سلاح‌های سرد و گرم از جمله قمه، چاقو، کوکتل مولوتف و نارنجک‌های دست ساز داشتند به سمت اماکن عمومی و دولتی حرکت می‌کنند و پس از حمله و ضرب و جرح دو نفر که به زعم آنها از ماموران امنیتی بودند از محل متواری می‌شوند و در محل دیگری با تخریب پست برق و قطع برق منطقه؛ اقدام به آتش زدن سطل‌های زباله، بستن خیابان و حمله به اماکن عمومی کرده و در ادامه ضمن تخریب دوربین‌های مداربسته موجود در معابر بر اساس آموزش‌های دریافت شده از طریق شبکه‌های اجتماعی و تلویزیونی، اقدام به آتش زدن ملزومات اداری، کامپیوترها و میزهای اماکن عمومی و دولتی و سپس آتش زدن ساختمان می‌کنند؛ ملزوماتی که جزو بیت المال بوده و خدمات دهی به مردم را لاجرم با اختلال همراه می‌کند.

قطع برق منطقه

متهم ردیف سوم «رضا زنگنه» علاوه بر همراهی در همه مراحل اقدامات این گروه، به منظور تسهیل استفاده از لوازم انفجاری و عدم شناسایی بر اساس آموزش‌های دریافتی، با مشارکت برخی از متهمان دیگر اقدام به تخریب پست و قطع برق منطقه می‌کند و سپس در مواجهه با ماموران امنیتی اقدام به استفاده از کوکتل مولوتف و نارنجک‌های دست ساز می‌کند.

حمله به خود اغتشاشگران

یکی از اقدامات متهمان پرونده حمله به خود اغتشاشگران بود و حسب اظهارات یکی از متهمان که عینا از جانب دیگر متهمان نیز بیان شد اذعان داشتند «در ۱۸ دی با ماسک شرکت کردیم. در راه به دو نفر مشکوک شدیم وقتی طرف هول کرد با چاقو زدیم و فرار کردیم و رفتیم به محلی که قرار گذاشته بودیم».

مصادره املاک و خودروهای چندین میلیاردی محکومان

یکی از بخش‌های قابل توجه این پرونده این است که متهم ردیف اول و دوم در دادگاه مدعی شدند به سبب مشکلات اقتصادی و معیشتی و اعتراض به وضعیت موجود، در اغتشاشات دست داشته‌اند، اما استعلام اموال و دارایی و درآمدهای این دو متهم مشخص کرد که خلاف این ادعا بود و هر دو از تمکن مالی بالایی برخوردار هستند.

بر این اساس، «حسن دیوبند» علاوه بر درآمد ماهانه قابل توجه از تعمیرگاه، مالک چهار واحد آپارتمان در عظیمیه کرج، تعمیرگاه، یک دستگاه خودروی آزرا و یک دستگاه تیگو ۸ پرو بوده است؛ همچنین متهم ردیف دوم «حمید کاظمی» همزمان دارای سه دستگاه خودرو بوده است که همه این اموال با حکم دادگاه مصادره شد.

اقدام ویژه متهم ردیف اول

این پرونده یازده متهم داشت که تحقیقات انجام شده مشخص کرد «حسن دیوبند» مالک تعمیرگاه که متهم ردیف اول و هدایت گروه ۱۱ نفره را داشته است اقدام به جمع آوری و لیدری بستگان و کارکنان مجموعه خود برای حضور در اغتشاشات کودتای ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته در کرج می‌کند؛ وی در شب قبل از اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی، جلسات هماهنگی برگزار و با گذاشتن فحش ناموسی، همه را متعهد می‌کند با به همراه داشتن سلاح‌های سرد از قبیل چاقو و قمه و همچنین نارنجک‌های دست ساز و کوکتل مولوتف در اغتشاشات شرکت کنند.

اقدام ویژه متهم ردیف دوم

متهم ردیف دوم و دیگر عضو این گروه با هویت «حمید کاظمی» که وی نیز علاوه بر اینکه در همه اقدامات انجام شده مشارکت داشته، در زیرزمین منزل خود اقدام با ساختن کوکتل مولوتف و نارنجک دستی می‌کند و پس از تست اقلام انفجاری با کمک سایر متهمان، اقدام به شرکت در اغتشاشات با هدف تخریب اموال عمومی و حمله به حافظان امنیت می‌کنند.

اقدام ویژه متهم ردیف سوم

متهم ردیف سوم با هویت «رضا زنگنه» ضمن مشارکت در همه اقدامات اغتشاشگران، در تخریب پست برق و قطع برق برخی مناطق کرج نقش محوری داشته است.

رسیدگی به اتهامات

با بررسی گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و با توجه به مدارک و مستندات پرونده و اقاریر سایر متهمان؛ دادگاه انقلاب کرج اتهام متهمان ردیف اول تا سوم را از مصادیق «مشارکت در اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیست، آمریکا و گروه‌های متخاصم و علیه امنیت کشور» و در راستای «اجرای فراخوان بازمانده منحوس پهلوی و برنامه عملیاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا» تشخیص داد.

متهمان بر اساس کیفرخواست صادره به سبب اقداماتی از قبیل حمله به اماکن عمومی و دولتی، تخریب و آتش زدن لوازم اماکن، تخریب پست و قطع برق منطقه‌ای از کرج، ساخت و استفاده از کوکتل مولوتف به تعداد ۲۰ عدد و بمب دست ساز به تعداد ۱۵ عدد و کشف دو عدد سلاح شکاری غیرمجاز به همراه ۱۵۰ عدد تیر ساچمه‌ای مورد محاکمه قرار گرفتند.

محکومیت و اجرای حکم اعدام و مصادره اموال

دادگاه انقلاب کرج با بررسی مستندات و اقاریر همه متهمان، سه متهم ردیف اول یعنی «حسن دیوبند»؛ «حمید کاظمی» و «رضا زنگنه» را به اتهام «مشارکت در اقدام عملیاتی برای رژیم منحوس صهیونیست و آمریکا و گروه‌های متخاصم موضوع قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»؛ با توجه به حضور فعال و مسلحانه در اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی در پی فراخوان رژیم غاصب صهیونیستی، آمریکا و تفاله پهلوی با تصمیم، توافق و هماهنگی قبلی و اقدامات مجرمانه متعدد از جمله «تهیه و ساخت کوکتل مولوتف و نارنجک و استفاده از آنها»؛ «حمل و استفاده از سلاح سرد و گرم در جریان اغتشاشات» و «تخریب و آتش زدن اماکن و تاسیسات و تجهیزات عمومی»؛ «تخریب پست برق و قطع برق برخی مناطق کرج»؛ «تشویق سایرین به اغتشاش» با لحاظ نقش و میزان مداخله آنها در اقدامات مجرمانه به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم کرد و سایر متهمان نیز به حبس از پنج تا ده سال محکوم شدند که همه محکومان از زمان دستگیری در بازداشت هستند؛ حکم اعدام متهمان ردیف اول تا سوم نیز پس از تایید دیوان عالی کشور صبح روز جاری به اجرا درآمد و مصادره اموال نیز در حال اجراست.