برگزاری سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هفدهمین سمینار بین‌المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST 2026) با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران، از ۱۷ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۶ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد تا آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.

این رویداد علمی با هدف تبادل آخرین یافته‌های پژوهشی، بر سه محور ویژه تمرکز دارد: کاربرد هوش مصنوعی در پلیمرها ، پلیمرهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا و اقتصاد چرخشی در پلیمرها برگزار می شود.

در این رویداد در خصوص مباحث تخصصی در حوزه‌های متعددی شامل بیوپلیمرها، پلیمرهای زیست‌سازگار و مهندسی بافت؛ پلیمرها، محیط‌زیست و توسعه پایدار؛ آلیاژهای پلیمری، کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌ها؛ فیزیک و شیمی‌فیزیک پلیمرها؛ الیاف، فیلم‌ها و غشاهای پلیمری؛ سنتز و شناسایی پلیمرها؛ رئولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمری؛ کاربردهای نوین در پلیمرها؛ رزین‌ها، چسب‌ها و پوشش‌ها؛ پلیمرهای هوشمند و عملکردی؛ فرایندهای پلیمریزاسیون و همچنین مدل‌سازی و شبیه‌سازی ارائه و بررسی خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، اعلام نتایج داوری۲۴ مهر ۱۴۰۵و پایان مهلت ثبت‌نام زودهنگام: ۸ آبان ۱۴۰۵می باشد.

برگزارکنندگان از تمامی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان صنعت دعوت کرده‌اند تا با ارسال مقالات و مشارکت در این رویداد، در توسعه دانش و فناوری‌های نوین حوزه پلیمر نقش‌آفرینی کنند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت ispst.aut.ac.ir مراجعه نمایند.