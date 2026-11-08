به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی نژاد از رسیدن میزان پرداخت بودجه اختصاص‌یافته به فدراسیون‌های ورزشی به ۷۵ درصد خبر داد و تأکید کرد که با وجود تعهدات مالی سه اعزام بزرگ و پاداش مدال‌آوران ناگویا، حفظ برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران در اولویت کمیته قرار داشته است.

علی‌نژاد درباره تازه‌ترین مرحله پرداخت بودجه به فدراسیون‌ها اظهار کرد: «با پرداختی امروز، میزان پرداخت بودجه فدراسیون‌ها از سوی کمیته ملی المپیک به ۷۵ درصد رسید. تلاش ما این بوده است که منابع مورد نیاز فدراسیون‌ها به‌موقع در اختیارشان قرار گیرد تا برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران به تأخیر نیفتد.»

وی با اشاره به تعهدات مالی کمیته ملی المپیک افزود: «درگیر سه اعزام بزرگ به بازی‌های ساحلی سانیا، بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیک جوانان در سنگال بودیم و هم‌زمان، تعهد پرداخت نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان پاداش پای سکو به ورزشکاران مدال‌آور در ناگویا را نیز داشتیم. با وجود این، تأمین بودجه فدراسیون‌ها و حفظ روند اجرای برنامه‌های آن‌ها برای ما اولویت داشت.»

دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد: «این موضوع به‌ویژه برای رشته‌هایی اهمیت دارد که باید در مسابقات کسب سهمیه المپیک شرکت کنند. باید کمک کنیم برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران این رشته‌ها طبق زمان‌بندی پیش برود و به دلیل تأخیر در پرداخت بودجه، عقب نیفتد.»

علی‌نژاد در پایان درباره تأمین منابع این پرداخت نیز گفت: «در قبال برنامه‌های فدراسیون‌ها احساس وظیفه می‌کردیم و پیگیر بودیم تا منابع لازم را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنیم و در اولین فرصت در اختیار فدراسیون‌ها قرار دهیم. این پیگیری‌ها به دریافت منابع و پرداخت امروز منجر شد.»