به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان با حضور رؤسای بنیاد شهید شهرستان‌ها، اظهار کرد: مسائل و نیازهای جامعه ایثارگری به دلیل شرایط خاص این قشر، نیازمند توجه ویژه و خدمت‌رسانی همراه با صبر، مسئولیت‌پذیری و روحیه ایثارگری کارکنان بنیاد است.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های فصلی با رؤسای بنیاد شهید شهرستان‌ها افزود: این جلسات با هدف بررسی مسائل، شناسایی مشکلات و هماهنگی بیشتر برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان، معیشت را از جمله مسائل مهم جامعه ایثارگری دانست و گفت: موضوع درمان نیز از دغدغه‌های جدی خانواده‌هاست که با پیگیری‌های انجام‌شده، همکاری بیمه‌ها و ارتباط با مراکز درمانی استان، بخشی از مشکلات این حوزه در حال پیگیری و رفع است.

شهیدی با تأکید بر جایگاه طرح سپاس در مأموریت‌های بنیاد شهید عنوان کرد: دیدار و سرکشی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران از مهم‌ترین وظایف بنیاد است و حضور در کنار این خانواده‌ها، علاوه بر پیگیری مسائل و مشکلات آنان، از نظر عاطفی و معنوی نیز اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: با تلاش و همراهی همکاران بنیاد شهید در شهرستان‌ها، برنامه‌ریزی شده است تا پیش از پایان سال جاری، دیدار با خانواده‌های شهدا در قالب طرح سپاس به‌صورت کامل انجام شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران را از دیگر موضوعات نیازمند پیگیری دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف برای فراهم‌کردن زمینه اشتغال این افراد تأکید کرد.

شهیدی با قدردانی از تلاش کارکنان بنیاد شهید استان خاطرنشان کرد: خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران مسئولیتی ارزشمند است و امیدواریم با همدلی و تلاش مجموعه بنیاد، روند ارائه خدمات و رسیدگی به مطالبات این قشر با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های انجام‌شده با وزارت راه و شهرسازی گفت: از مجموع ۸ هزار و ۷۹۹ نفر از جامعه ایثارگری استان که بر اساس قانون مشمول دریافت زمین هستند، ۳ هزار و ۹۹۹ نفر در برنامه واگذاری زمین تا پایان سال آینده قرار گرفته‌اند.

وی همچنین به موضوع کمیسیون‌های پزشکی و تعیین وضعیت جانبازی مجروحان حوادث اخیر اشاره کرد و افزود: در کمیسیون پزشکی اخیر حدود ۴۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و پرونده‌های دیگری نیز برای بررسی در کمیسیون بعدی آماده شده است.